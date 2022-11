Un week-end à Toronto avec les enfants

TORONTO | Quand vient le temps de partir en escapade avec toute la marmaille, Toronto regorge de petits trésors. On y retrouve des restaurants à profusion, des musées, des galeries d’art et une foule d’activités qui plairont aux plus petits comme aux plus grands.

VENDREDI

18h : Arrivée au Ace Hotel Toronto

Le nouveau Ace Hotel de Toronto est un parfait port d’attache pour être au centre de l’action de la ville, mais aussi pour s’offrir du repos. Si les jeunes professionnels s’y retrouvent pour un verre au bar de la terrasse sur le toit ou encore pour une bouchée délicieuse au Lobby de l’hôtel, le Ace accueille également les familles qui voudraient se reposer. On prend quelques minutes pour se rafraîchir et on part!

19h : Souper chez Barque Smokehouse

Pour un souper délicieux et savoureux, Barque Smokehouse ne déçoit pas. On vous servira des pièces de viandes fumées et juteuses, des burgers pleins de saveurs et surtout des papiers et crayons pour occuper vos petits. Une adresse fétiche des familles du quartier.

SAMEDI

9h : Petit-déjeuner au café Lawder

Amenez toute votre marmaille à l’une des succursales du Lawder Cafe. Ici, vous aurez 1001 options de petits-déjeuners plus copieux les uns que les autres. Le décor rétro et l’ambiance chaleureuse vous charmeront.

10h30 : Visite du musée ROM

L’impressionnant musée ROM de Toronto (Royal Ontario Museum) est une destination en soi. Ici, vous découvrirez des momies, des animaux empaillés, des œuvres d’art... tout y est! Jusqu’au 8 janvier 2023, on peut même visiter une exposition spéciale basée sur le film «Les créatures fantastiques». Une expérience magique qui vous plongera dans le monde de J.K Rowling. Les enfants seront émerveillés.

12h30 : Lunch rapide à La Cubana

Ce petit restaurant de sandwichs cubains est l’endroit idéal pour manger une bouchée en direction de Kensington Market. Vous pourrez opter pour prendre votre repas à emporter ou encore le déguster confortablement assis dans le décor rétro et coloré du restaurant.

13h30 : Découverte du Kensington Market et de ses ses boutiques

Promenez-vous dans ce joli quartier coloré. On peut y faire les friperies ou encore flâner dans les différents comptoirs de bouffe à déguster. Une belle balade!

Fin de journée : Arrêt au Eataly

Une sortie à Toronto n’est jamais complète sans un arrêt au Eataly. Cette immense chaîne alimentaire propose des produits frais directement importés d’Italie. On y retrouve un coin épicerie avec tout ce dont on peut rêver , mais aussi différents mini-restaurants où se poser ou encore commander pour emporter. Si vous avez de jeunes enfants, vous pourrez facilement choisir un repas à emporter, à déguster dans le confort de votre chambre d’hôtel pendant que le mini dort.

DIMANCHE

8:00 : Début de journée au Forget Me Not Coffee

Pour bien terminer le week-end, un arrêt au Forget Me Not Coffee s’impose. Vous pourrez faire le plein de scones, de croissants et en profiter pour essayer un café à la lavande ou un simple café noir pour emporter.

10h : Observer les requins-tigres à l’Aquarium de Toronto

L’aquarium est une sortie incontournable qui émerveillera votre marmaille. En plus d’y observer certains spécimens marins colorés et fabuleux, vous pourrez également voir d’impressionnants requins-tigres en action. Ne manquez surtout pas l’occasion de voir des plongeurs dans les différents bassins! Une expérience qui promet de faire plaisir à tous les membres de votre clan.

Départ vers la maison!