Une piste de vaccin contre les infections urinaires

Un vaccin contre le type de bactérie qui cause les infections urinaires a été mis au point par une équipe de chercheurs de l'Université Duke en Caroline du Nord.

Dans leur article publié dans la revue Science Advances, le groupe de scientifiques a révélé les performances prometteuses de leur vaccin testé pour l’instant sur des souris et des lapins.

Les chercheurs ont constaté qu'il était aussi efficace que les antibiotiques traditionnels. De plus son utilisation répétée n'entraînerait pas de problèmes gastro-intestinaux, ce qui est le cas des antibiotiques.

Si le vaccin s'avérait efficace chez l'humain, il réduirait considérablement le nombre d'antibiotiques utilisés pour traiter les maladies en général, ralentissant la progression de la résistance bactérienne aux antibiotiques disponibles.

Les infections des voies urinaires sont un problème majeur de santé publique qui touche des millions d'individus chaque année. Elles sont plus fréquentes chez les femmes et peuvent provoquer de fortes douleurs et complications.

Ces infections sont généralement traitées avec des antibiotiques, mais malheureusement, certaines femmes développent des infections chroniques, ce qui signifie qu'elles souffrent d'infections urinaires plusieurs fois par an.

Ce prototype de vaccin fournirait une protection à long terme contre Escherichia coli uropathogène, la bactérie responsable de 80 % des infections urinaires.