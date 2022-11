Vaches en cavale: le propriétaire veut «récupérer son troupeau»

Après avoir localisé les vaches en cavale depuis plusieurs mois à Saint-Sévère, en Mauricie, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) tente de mobiliser les ressources pour parvenir à les attraper.

C’est ce qu’a indiqué le ministère dans un communiqué samedi matin, assurant qu’il était en contact avec les différents intervenants du milieu pour planifier les prochaines étapes.

«Devant une situation complexe et sans précédent, le Ministère accompagne d'abord le propriétaire alors qu'il a indiqué vouloir récupérer son troupeau», a-t-il été expliqué.

Le ministère sera ainsi sur place dès samedi et au courant des prochains jours afin de superviser les opérations et «résoudre cette situation le plus rapidement possible».

«Il s'agit d'un événement exceptionnel, dont l'évolution pourrait nécessiter des actions supplémentaires. Le MAPAQ poursuivra ses efforts de planification, conjointement avec ses partenaires», a-t-il été précisé.

Il est également demandé aux habitants de ne pas approcher les bêtes afin d’éviter leur déplacement.

Rappelons qu’une vingtaine de bêtes ont pris peur lors d’une soirée d’orage en mai dernier et ont réussi à défoncer l’enclos d’une ferme de Saint-Barnabé pour prendre la fuite. Elles ont ensuite erré à Saint-Sévère, où plusieurs champs ont été saccagés.