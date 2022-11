Aidez-moi !

Je suis en couple depuis 45 ans avec un homme qui ne parle pas. Quand on était dans la vie active avec les enfants à la maison, ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant à la retraite et ensemble 24/24, je trouve ça lourd de toujours faire la conversation, avec juste un « Oui je t’écoute » à l’occasion. Comment le faire parler ?

Verbomotrice par obligation

Votre signature m’interpelle, puisque par essence, une personne verbomotrice laisse peu de place à la réplique. Si je me trompe et que cet homme est vraiment muet depuis aussi longtemps, vos chances de le faire parler sont minimales. Vaudrait mieux vous tourner vers la famille et les amis pour remplir ce vide.