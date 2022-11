En mode lecture: en attendant la fin du monde

Prix Médicis 2022, La Treizième Heure nous réserve surtout de belles heures de lecture.

Il est toujours agréable d’être surpris ou troublé par un livre. En général, c’est le signe qu’il sort des sentiers battus ou alors, qu’il est particulièrement bien écrit. Ici, on a les deux : une histoire originale et une plume magnifique souvent teintée d’humour.

Farah, 16 ans, est la seule ado au sein de l’Église de la Treizième Heure, une congrégation millénariste dont les messes se terminent toujours sur un sonnet de Nerval. Étant la fille de l’homme qui a fondé ce groupe religieux atypique très versé dans la poésie, ce n’est pas comme si elle avait eu le choix d’en faire partie ou non. Cela dit, elle ne s’en plaint pas. Au contraire. Elle a pour son père une admiration sans bornes et au fil des pages, elle va se charger de nous en expliquer toutes les raisons.

Portrait de famille

Dans la vie de Farah, il n’y a en gros qu’une seule ombre au tableau : elle n’a jamais eu la chance de connaître Hind, sa mère. Une semaine après sa naissance, Hind aurait en effet pris la poudre d’escampette. Pourquoi et pour aller où ? Farah n’en a pas la moindre idée. Mais à force de poser des questions à droite et à gauche, elle compte bien pouvoir le découvrir un jour...

C’est donc surtout à travers le récit de Lenny, son père, qu’on comprendra un peu mieux quel genre de femme était Hind et quel type de liaison il entretenait avec elle. Une histoire d’amour surprenante qui donne à ce livre une couleur unique.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La chance d’une vie

Même si ce roman est signé John Grisham, il ne faut pas s’attendre ici à un nouveau thriller judiciaire. Cela dit, l’action ne manque pas. Originaire du Soudan, Samuel Sooleymon va réussir à intégrer une équipe de basket-ball universitaire... aux États-Unis. Son rêve ? Devenir une supervedette pour pouvoir faire venir sa famille en Amérique. Vous l’aurez deviné, il faut être fan de basket pour apprécier ce livre.

Minuit, dernière limite

Dans ce 23e opus de la série qui lui est consacrée, Jack Reacher va apercevoir la bague d’une ancienne élève de l’académie militaire de West Point dans la vitrine d’un prêteur sur gages. Comme ce n’est pas le genre de bijou dont on se débarrasse facilement, Reacher est persuadé qu’il y a une histoire sordide à la clé. Vrai, et mieux vaut avoir les nerfs solides pour découvrir de quoi il en retourne!

L’incroyable encyclopédie visuelle de l’histoire

Avec ce genre de bouquin entre les mains, impossible de s’ennuyer. De la naissance de l’humanité à la crise climatique en passant par l’invention de la poterie, l’âge d’or de la Chine impériale, les croisades, la révolution industrielle, les débuts de l’aviation ou la guerre froide, un livre tout à fait passionnant qui s’adresse aussi aux jeunes.

L’apéro avec Marc Dupré

En plus de s’illustrer sur la scène musicale, Marc Dupré est l’un des fondateurs de Cherry River, une microdistillerie établie à Magog. Du coup, il partage ici avec nous 50 recettes de cocktails très variés pour l’heure de l’apéro, sans oublier les canapés et les bouchées qui sauront les accompagner. Avec la période des Fêtes qui arrive à grands pas, un ouvrage qui risque d’être fort pratique!

Frissons garantis

La diagonale des reines

Nicole O’Connor et Monica Mac Intyre, les héroïnes de ce nouveau Werber, pourraient difficilement être plus différentes l’une de l’autre. Nicole, fille d’un richissime éleveur de moutons australien, ne supporte pas la solitude un seul instant et a besoin du regard des autres pour se sentir exister. Quant à Monica, qui mène une vie nettement plus modeste à New York aux côtés de sa mère, ce sont les autres qu’elle ne supporte pas. En fait, les gens la dégoûtent. Carrément.

Ces jeunes filles ont néanmoins un point en commun : toutes deux sont très fortes aux échecs. À tel point qu’elles vont se disputer à Reykjavik le titre de championne du monde catégorie féminine junior.

Que la fête commence

Non, on ne vous dira pas laquelle des deux l’emportera. Mais ce qu’on peut révéler, en revanche, c’est qu’à partir de ce jour-là, elles vont se livrer une guerre sans merci. Et plus elles gagneront en âge, plus leurs stratégies et leurs rêves de vengeance auront tendance à sortir du cadre de l’échiquier... pour s’étendre aux quatre coins de la planète.

Comme toujours avec les romans de Werber, on apprend vraiment toutes sortes de choses intéressantes en cours de route. Ce qui permet d’apprécier autrement l’histoire de Nicole et de Monica, parfois un peu trop tirée par les cheveux.