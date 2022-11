La «faim» justifie les moyens

Selon le réseau des banques alimentaires du Québec, les comptoirs d’aide répondent à plus de 2,2 millions de demandes par mois.

En période inflationniste comme celle que nous traversons, croyons-nous vraiment qu’il ne s’agit que de bien calculer et de savoir apprêter les restes pour boucler les fins de mois ?

Le recours au soutien alimentaire serait en augmentation de 20 % en 2022.

Remettre les pendules à l’heure

La faim existe ici, chez nous, autour de nous.

Elle touche les enfants, les personnes âgées, les familles à faible revenu, les personnes seules, les jeunes étudiants... Bref, ceux que les gouvernements et le patronat jugent capables de subsister à même le salaire minimum ou avec à peine davantage. Tous ceux qui raclent les fonds de tiroirs ou qui se privent de l’essentiel pendant que le secteur agroalimentaire engrange des profits faramineux.

Suivre le guide alimentaire, tu parles !

Les apôtres de la rectitude nutritionnelle sont priés de revoir leur copie.

Les fruits et légumes frais sont hors de prix. La viande et le poisson, assez chers, merci. Les pâtes ne sont plus bon marché, le prix de la farine ayant monté en flèche. Quant aux produits laitiers... le prix de la livre de beurre et du litre de lait vous donne le tournis.

Nourrir une famille exige de développer des trésors d’ingéniosité.

Hélas, il y a des gens qui n’y arrivent tout simplement plus et qu’un sentiment de honte envahit lorsqu’ils se présentent à ces comptoirs d’aide alimentaire.

Là aussi, la honte doit changer de camp !

Ce sont tous ceux qui profitent d’un système qui ne cesse d’appauvrir les plus vulnérables qui devraient avoir honte. Honte d’entretenir l’indigence et tous les maux qui en découlent. Honte de l’avidité abyssale qui les pousse à maintenir le statu quo.

Alors, de grâce, si vous devez avoir recours à un service de soutien alimentaire, allez-y la tête haute.