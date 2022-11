Le parolier Marcel Lefebvre est décédé

Le parolier Marcel Lefebvre qui a notamment écrit des textes pour Ginette Reno, Roch Voisine ou encore Céline Dion, est décédé samedi à l'âge de 81 ans.

La nouvelle a été confirmée par des proches le lendemain. C’est le comédien Jean-Marie Lapointe qui a confirmé l’information à l’Agence QMI, dimanche.

«Quel grand homme qui nous quitte. Quelques jours après papa, son grand complice», a indiqué Jean-Marie Lapointe dans sa réponse.

Marcel Lefebvre a marqué la scène artistique québécoise. Il est notamment connu pour être l’auteur du titre «Chante-la ta chanson» de Jean Lapointe, qui est décédé il y a quelques jours. M. Lefebvre est aussi l’architecte derrière le succès de Diane Dufresne: «Un jour il viendra mon amour».

De grands noms de la chanson québécoise comme Ginette Reno et Roch Voisine ont également chanté ses œuvres. En compagnie de Paul Baillargeon, Marcel Lefebvre a écrit les paroles du titre «Une colombe» de Céline Dion.

Le réalisateur Pierre Seguin a tenu à rendre hommage à Marcel Lefebvre à l’aide d’une publication sur le réseau social Facebook. M. Seguin a notamment souligné l’impact de M. Lefebvre sur la scène artistique, mais aussi dans le monde de la publicité.

«Il a été pendant 20 années l'un des communicateurs les plus recherchés par le monde de la publicité au Québec où ses succès ne se comptent plus, a-t-il écrit. Marcel Lefebvre a collaboré avec Jacques Bouchard considéré comme le père de la publicité québécoise. Il lui a fourni quelques chansonnettes publicitaires mémorables (jingles): “Les petits puddings Laura Secord” (interprété par Nathalie Simard et René Simard) et “Mon bikini, ma brosse à dents” (interprété par Dominique Michel) entre autres.»