Les coulisses de l'immobilier: le grand jour!

Ultime étape d’une transaction immobilière, la visite chez le notaire pour la signature de l’acte de vente se compare à la ligne d’arrivée d’un marathon vers la passation des clés d’une propriété.

«Il s’agit de l’aboutissement de tout ce qu’on a fait pour acheter ou vendre la maison», mentionne Pierre-Olivier Vear, courtier immobilier Re/Max 1er Choix. Un moment riche en émotions qui représente un nouveau départ pour les acheteurs et un au revoir pour les vendeurs qui quittent leur propriété, résume-t-il.

Mais juste avant de passer chez le notaire, en plus de devoir préparer son déménagement et faire des boîtes, le vendeur doit rassembler tous les documents dont celui-ci aura besoin pour officialiser la transaction. Pour certaines personnes, cette étape peut s’apparenter à un sprint lorsqu’elle n’a pas été planifiée correctement ou qu’elle est réalisée à la dernière minute, et ce, même si leur courtier s’est fait un devoir de leur expliquer l’importance d’être bien préparées.

Parmi les documents requis se trouvent le certificat de localisation de moins de dix ans démontrant l’état actuel de l’immeuble (incluant les plus récents travaux réalisés sur la propriété, comme l’ajout d’un cabanon ou d’une piscine), le contrat de mariage, le jugement de divorce et les baux (s’il y a lieu), ainsi que toutes les factures aux fins d’ajustements (déneigement, propane, taxes municipales et scolaires, etc.).

Le travail du notaire

En plus d’analyser ces documents, ainsi que ceux fournis par le courtier immobilier (promesse d’achat) et l’institution financière (prêt hypothécaire), le notaire réalisera les recherches de titres au registre foncier pour s’assurer que tout est conforme et prendra des mesures pour corriger toutes irrégularités. Il s’assurera que le certificat de localisation produit par un arpenteur-géomètre correspond bien à l’état actuel de la propriété, puis que le solde hypothécaire du vendeur sera bien couvert par le montant de la vente.

Acte hypothécaire et acte de vente

Une fois le dossier complété, un premier rendez-vous avec l’acheteur permettra de signer l’acte hypothécaire, ce document qui comprend toutes les modalités liées à l’emprunt. Lors de cette rencontre, le notaire présentera également le contrat de services professionnels à l’acheteur, de même que le certificat de localisation et, s’il y a lieu, les servitudes (Hydro-Québec, compagnie de téléphone) qui passent sur le terrain et les autres droits réels pouvant affecter la propriété.

Lorsque l’acte hypothécaire sera enregistré au registre foncier, le notaire pourra utiliser les fonds provenant de l’emprunt hypothécaire et la transaction pourra être conclue. Il s’agira du signal pour la signature de l’acte de vente, qui entérinera la vente définitive de la propriété et permettra son transfert du vendeur vers l’acheteur.

Lors de la signature, le vendeur devra apporter plusieurs documents précisés par le notaire, en plus du code du système d’alarme, de toutes les clés de la propriété, des coordonnées téléphoniques et postales de sa future propriété, des numéros de téléphone des locataires (s’il y a lieu), pour faciliter à l’acheteur la prise de possession des lieux.

Les services d’un notaire lors d’une transaction immobilière engendre des frais dont certains doivent être assumés par l’acheteur (recherches, rédaction des documents, etc.), puis d’autres par le vendeur (facture de l’arpenteur-géomètre, frais de correction, frais d’émission de chèques, radiation de l’hypothèque existante, etc.). Ceux-ci seront détaillés lors de la signature de l’acte de vente.

Et pourquoi ne pas profiter de ce premier lien tisser avec un notaire pour discuter de la rédaction d’un testament et d’un mandat d’inaptitude?

