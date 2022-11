L’hécatombe continue chez les Rams

Les Rams de Los Angeles connaissent une saison aussi difficile sur le terrain qu'à l'infirmerie. Le receveur éloigné Allen Robinson est le nouveau joueur dont l'équipe californienne devra se priver, lui qui ratera le reste de la campagne.

L’athlète de 29 ans a subi une fracture de stress au pied et il devra passer sous le bistouri. Après avoir paraphé une entente de trois ans et 46,5 millions $ avec les Rams pendant la saison morte, Robinson a amassé trois touchés et a attrapé 33 ballons pour des gains de 339 verges.

Il s’agit d’une autre lourde perte pour les Rams, qui sont déjà affectés par l’absence de leur receveur étoile Cooper Kupp. Leur quart-arrière partant, Matthew Stafford, a lui aussi raté le dernier match, ennuyé par une blessure au cou.

Ça ne s’arrête pas là. Selon le réseau ESPN, les Rams sont la première équipe depuis 1966 à avoir employé une ligne offensive différente à chacun des 11 premiers matchs d’une saison.

Comble de malchance, l’entraîneur-chef Sean McVay est passé bien près de rejoindre les éclopés pendant la défaite de dimanche de 26 à 10 face aux Chiefs de Kansas City. Il a été accidentellement heurté par son ailier rapproché Roger Carter fils sur les lignes de côté.

«J’ai pris un bon coup, a avoué McVay. Roger m'a heurté de plein fouet. C’était un contact violent, mais je suis correct.»

Défaits à leurs cinq derniers matchs, les Rams (3-8), champions en titre de la NFL, tenteront de renouer avec la victoire lorsqu’ils recevront les Seahawks de Seattle (6-5), dimanche prochain.