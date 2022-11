Lièvre : Relevez le défi

Les prochaines semaines s’annoncent prometteuses pour la capture de ce petit gibier à la chair délicieuse.

Chaque automne, après le phénomène de la photopériode qui entraîne une diminution du nombre d’heures de luminosité, la robe de Jeannot Lapin mue.

Ce petit animal revêt, à ce moment, son manteau d’hiver blanc. Il devient alors beaucoup plus facile à localiser, tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas trop de neige. En fait, il déteint complètement dans le décor.

Au cours des prochains mois, on retrouvera le lièvre dans les secteurs de repousses, de plantations, de petits conifères, de broussailles, de framboisiers, de marais, de tourbières, de marécages, de taillis, etc.

Traits physiques

Doté de grandes oreilles, cet animal est capable de capter l’ensemble des sons menaçants ainsi que certaines vibrations occasionnées entre autres par la foulée des pas des nemrods.

Ses pattes allongées arrière lui permettent non seulement de flotter sur la neige, mais aussi d’atteindre des vitesses de pointe de plus de 45 km/h et de faire des bonds de trois mètres.

Bien qu’il se nourrisse de bourgeons, de brindilles, d’écorces, de racines, de plantes herbacées et qu’il broute le bout des branches de manière franche dans un axe de 45 degrés, cet herbivore n’est pas considéré comme un rongeur.

Il s’agit plutôt d’un lagomorphe équipé de deux paires d’incisives positionnées en rangée l’une derrière l’autre.

Le lièvre peut mesurer de 35 à 50 cm et peser jusqu’à 2,3 kg. Comme pour plusieurs autres espèces, les femelles sont habituellement plus corpulentes que les mâles. Il a une espérance de vie de 6 ans.

Principalement actif de nuit, il se déplace sur une zone allant de 2 à 16 hectares. On peut facilement découvrir sa présence grâce aux divers réseaux de sentiers qu’il piétine à répétition et aux petites crottes brunes et rondes qu’il laisse un peu partout.

En passant, ne soyez pas surpris de voir un de ces animaux, tout comme les poules, consommer ses propres excréments encore riches en nutriments suite à une digestion trop rapide.

Si vous êtes seul, sillonnez le boisé de long en large en marchant lentement. Concentrez votre vision à plus de cinq mètres en avant de votre position. Vous pourrez ainsi voir plus facilement les gibiers détaler.

Toutes les fois que vous passez à côté d’un buisson dense, d’un cèdre bas de terre, d’une vieille souche, d’un amoncellement de bois mort ou d’un arbre tombé, n’hésitez pas à donner de bons coups de pied pour faire sortir l’animal pourchassé hors d’une cachette potentielle.

Il faudra quelques fois plus d’un coup pour lui faire peur et qu’il prenne la poudre d’escampette. Exploitez aussi bien les portions légèrement dégarnies que celles qu’on qualifie souvent de sales ou de vraiment enchevêtrées.

En groupe

Que vous soyez 2 à 8 chasseurs, formez une ligne imaginaire droite et avancez en effectuant une battue. En gardant une distance de 4 à 6 mètres, voire plus loin si le bois n’est pas dense, ratissez littéralement le secteur tel qu’expliqué au paragraphe précédent.

Un fusil de calibre .410 ou plus puissant, une carabine .22, une arme à air comprimé offrant une vélocité de plus de 500 pieds/seconde, une arme à poudre noire, un arc ou une arbalète fonctionnent tous très bien pour la récolte de ces petits gibiers.

