Lionel Messi en MLS?

Lionel Messi pourrait traverser l’océan Atlantique pour se joindre à l'Inter Miami, dans la Major League Soccer (MLS).

C’est ce que le The Sunday Times a laissé entendre, dimanche. L’Argentin de 35 ans, actuellement en Coupe du monde, ferait le saut après la saison européenne. Il deviendrait le joueur le mieux payé de la MLS.



Actuellement avec le Paris Saint-Germain, Messi a remporté sept Ballons d’or et six Souliers d’or, et il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de son sport. Il a principalement évolué avec le FC Barcelone, inscrivant 672 buts en 778 matchs avec le club espagnol.