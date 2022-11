L’Océanic coule le Titan en fusillade

RIMOUSKI | Jan Sprynar et Luka Verreault ont marqué en fusillade pendant que Gabriel Robert a résisté devant Ben Allison et Riley Kidney pour mener l’Océanic à un gain de 4-3 sur le Titan de Bathurst ce dimanche à Rimouski.

« Je suis vraiment content. On voulait la gagner pour Serge (Beausoleil) qui est à Québec pour les funérailles de son père. Le premier but nous a fait du bien. Nous n’avons jamais abandonné. Ce n’est pas un match parfait, loin de là, mais j’ai aimé voir les gars continuer à travailler », a commenté l’entraîneur-chef pour la partie, Alexis Loiseau.

Le gardien de Titan intraitable en première

L’Océanic a doublé le Titan au chapitre des tirs au but 16 contre 8 en première période, mais les locaux ont retraité au vestiaire avec un retard de 1-0 au pointage. L’Océanic dominait 12-3 dans les lancers à la suite de deux supériorités numériques consécutives. À son premier départ en carrière dans la LHJMQ, le gardien du Titan Mathis Lacroix-Goulet a été intraitable. Riley Kidney a ouvert la marque pour le Titan à la 14e minute, en désavantage numérique.

Beaucoup de pénalités

Deuxième période très robuste avec de nombreuses pénalités, dont une pénalité majeure et une extrême inconduite de partie pour bâton élevé de Blake Pilgrim-Edwards à l’endroit de William Dumoulin et un combat entre Cory MacGillivray et Alexandre Lallier. L’Océanic n’a pas été en mesure de profiter de quatre avantages numériques. Pire encore, ils ont accordé un deuxième but en supériorité numérique sur une échappé de Jacob Melançon qui a fauché le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert.

Dumoulin marque pour sa fête

Il a fallu attendre à 3: 13 de la troisième période pour avoir une rafale de peluches sur la glace du Colisée Financière Sun Life sur un but de William Dumoulin (8e) qui a réduit l'écart à 2-1. Une bonne façon pour le numéro 90 de célébrer son 20e anniversaire.

« Après la deuxième, nous nous sommes dit que ce n’était pas vrai que les toutous n’allaient pas sortir. C’est le fun d’avoir déclenché ça pour ma fête », a mentionné Dumoulin.

La réplique du Titan n’a pas tardé avec le 2e du match de Melançon. Avec moins de quatre minutes à faire, Maël St-Denis (6e) a redonné espoirs aux 3 221 spectateurs en réduisant l’écart à 3-2, puis Charles Côté a créé l’égalité à une minute de la fin.

En bref

L’attaquant Shawn Pearson remplaçait Jacob Mathieu, blessé. Le défenseur Spencer Gill a cédé sa place à Cory MacGillivray. Dans le camp du Titan, Josh Henneberry purgeait le 3e et dernier match de sa suspension pour une mise en échec à la tête de Maxim Coursol dimanche dernier à Bathurst.

L’Océanic recevra les puissants Mooseheads d’Halifax mercredi soir.