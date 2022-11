Retour dans le temps pour Sword

Trente-quatre ans après avoir lancé un opus intitulé Sweet Dreams, Sword est de retour. Le quatuor québécois fait résonner une nouvelle décharge de métal. Comme si le temps s’était arrêté.

En écoutant III, on a l’impression de se retrouver à la fin des années 1980, lorsque Rick Hugues, Mike Plant, Mike Larock et Dan Hugues connaissaient un bon début de carrière avec les albums Metalized et Sweet Dreams.

La formation originaire de Saint-Bruno­­­ s’était produite, à cette époque, en première partie de Metallica, Motörhead et Alice Cooper.

« Rick s’est pointé chez moi avec une boîte de cassettes de maquettes qu’on avait enregistrées dans le temps. Il y avait du bon stock là-dedans. J’ai retravaillé et actualisé tout ça. Le but, à l’origine, était de lancer un EP de trois chansons », a raconté le guitariste Mike Plant, lors d’un entretien.

L’idée de relancer Sword sur album s’était matérialisée après une série de concerts donnés en 2010.

« À l’Impérial Bell, à Québec, avec Annihilator, en 2011, le toit voulait lever. Ça nous a pris quasiment une semaine à redescendre sur terre », a précisé le chanteur Rick Hugues.

Maturité

Les réactions ont été bonnes et les demandes pour du nouveau matériel ont fait leur apparition sur la page Facebook du groupe. Les trois chansons sont ensuite devenues un opus de sept chansons.

III, explique Mike Plant, est une suite logique des albums Metalized et Sweet Dreams.

« Ce qui a changé, c’est la technologie et la maturité acquise au fil des années. On a travaillé ensemble pour le bien des chansons, avec moins d’egos qui revolent, sans niaisage et sans obstination. Ça sonne comme une tonne de briques et tout l’album me jette à terre », a-t-il dit.

Retournant dans le passé, Mike Plant mentionne que le groupe, à la fin des années 80, avait vécu un certain désenchantement.

« C’était tough. C’est la vie. Les priorités changent et on a pris chacun notre chemin », a raconté le guitariste.

Pour III, Rick Hugues a proposé des titres pour certaines chansons et le parolier Rich Eusanio a eu carte blanche pour écrire les textes

(I Am) In Kommand fait référence à l’affirmation de soi et vivre sa vie sans peur et sans regrets, Dirty Pig aborde l’abus de pouvoir et de confiance et Unleashing Hell rappelle les débuts de la formation en 1986.

La colle

Mike Plant, selon Rick Hugues, est l’élément qui permet à la colle de prendre.

« Mike arrive avec les idées de chansons et il sait reconnaître celles qui viennent des autres. Mike, c’est le leader de Sword », a précisé le chanteur.

Pour Rick Hugues, qui a été choriste pour plusieurs émissions de télévision et qu’on a vu dans des comédies musicales, le feu sacré est toujours là.

« La musique, on a ça dans le sang. Je ne peux pas imaginer ma vie sans faire de musique. Ça fait partie de mon quotidien. Cette piqure, elle est là depuis notre adolescence et ça n’a pas changé », a-t-il mentionné.

Encore capable de pousser la note, le chanteur dit faire attention à sa voix, depuis 20 ans, de façon maladive.

« Des cordes de guitares, lorsqu’elles sont usées, on les change, les peaux de batterie, lorsqu’elles sont usées, on les change. Les cordes vocales du chanteur ne doivent pas s’user. Je prends soin de ma voix parce que je veux chanter jusqu’à 90 ans comme Tony Bennett », a-t-il laissé tomber.

La formation souhaite, à la suite de la parution de III, attirer l’attention et revenir en force sur la planète métal.

« On reçoit, depuis le lancement des simples (I Am) In Kommand et Dirty Pig, des appuis provenant de partout dans le monde. On va voir ce qui va se passer », a mentionné Mike Plant.

Sword lancera 2023 avec une tournée. Des arrêts sont prévus le 14 janvier au Corona à Montréal et le 15 à l’Impérial Bell à Québec.