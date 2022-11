Un tournage mémorable

Même si c’est elle qui a créé le personnage principal de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sur les planches du TNM, au printemps 2019, Julie Le Breton ne s’attendait pas nécessairement à faire partie des plans de Xavier Dolan pour sa série télé adaptée de la pièce de Michel Marc Bouchard. Elle a donc explosé de joie quand le cinéaste l’a appelée pour lui offrir le rôle.

« Je n’avais jamais travaillé avec Xavier avant, alors j’aurais compris s’il m’avait dit qu’il donnait le rôle à une actrice comme Marion

Cotillard, lance-t-elle en riant. Ç’a aurait été logique pour moi parce que je n’avais pas ce lien-là avec lui. Mais quand il m’a dit qu’il voulait que je reprenne le rôle dans sa série, j’étais sur le bord de trépasser de bonheur ! »

Dans cette minisérie déclinée en cinq épisodes d’une heure, Julie Le Breton se glisse dans la peau d’une thanatologue qui retourne dans le village de son enfance pour s’occuper du corps de sa mère, qui vient de décéder. Elle devra renouer avec ses trois frères (campés par Patrick Hivon, Éric Bruneau et Xavier Dolan), qu’elle n’a pas vus depuis plusieurs années.

« La pièce était un huis clos qui se déroulait dans une salle d’embaumement, rappelle Julie Le Breton. Xavier a fait éclater le récit en faisant des retours dans le passé des personnages. La série met en scènes des personnages pleins de failles qui cachent des secrets bien enfouis et qui ont une incapacité à communiquer les uns avec les autres. »

Impressionnant

Julie Le Breton dit avoir été comblée par cette première collaboration avec le réalisateur de Mommy. Elle n’hésite d’ailleurs pas à décrire le tournage de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé comme une de ses plus belles expériences professionnelles à ce jour.

« On m’avait déjà raconté toutes sortes de choses sur la façon de Xavier de diriger les acteurs en faisant jouer de la musique pendant qu’il tournait, par exemple », confie-t-elle.

« Je ne doutais pas de sa maîtrise, mais de le voir à l’œuvre, lui et André Turpin [son directeur photo], je dois dire que c’était très impressionnant. C’était beau de voir tout le monde sur le plateau avoir envie de laisser sa peau pour le projet et d’être à la hauteur de ce que nous donne Xavier. J’ai senti que toute l’équipe était au service d’une œuvre qui est belle, riche et foisonnante, et qui est à la hauteur des séries à grand déploiement que j’aime regarder en général. »