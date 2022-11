Une bombe pas nécessaire

En passant, Eddy Palchak doit certainement se tourner dans sa tombe, mais bon... On peut bien écrire ce qu’on veut, mais écorcher Dominique Ducharme d’une telle façon, c’est gratuit, maladroit et non nécessaire.

Déjà que l’organisation des Canadiens de Montréal avait donné un sérieux coup de hache dans la belle, honnête et progressive carrière d’instructeur d’un gars de chez nous. Pierre Gervais et Mathias Brunet auraient pu réfléchir davantage et ne pas en rajouter. Ça commence à ressembler à de l’acharnement.

Dominique Ducharme a une feuille de route plus que respectable et que le trainer estime qu’il ne possédait pas sa chambre, c’est discutable.

Lorsqu’on a remis cette équipe au jeune coach, elle était croche, dans une ambiance malsaine, toxique.

Quelques mois plus tard seulement, le même club a bel et bien éliminé Toronto, Winnipeg, Vegas, et s’est rendu en finale de la Coupe Stanley. Si Montréal n’a pas gagné le gros trophée, ce n’est certainement pas à cause de Ducharme.

Dans cette épopée, c’est bel et bien lui qui a dirigé la formation, bâti les trios, les duos, préparé les entraînements, développé les stratégies et rivalisé coup sur coup contre les instructeurs rivaux. Il a coaché comme un grand.

Oui, dans certaines équipes, le trainer peut connaître le pouls des joueurs, mais il est aussi l’oreille des braillards. Attention.

Plusieurs ont déjà dit que Scotty Bowman dirigeait des équipes paquetées ne contrôlant que ses troisième et quatrième trios, d’autres ont soutenu que, sous Jean Perron, ce sont Gainey et Robinson qui menaient l’équipe. Dans la même foulée, on avançait que Jacques Demers n’était qu’un cheerleader.

Si vous avez déjà dirigé une équipe, vous savez que ce n’est pas un concours de popularité.

Être populaire auprès de ses joueurs et faire gagner le club sont deux choses très différentes et, dans plusieurs cas, pas nécessairement compatibles. Ce patin-là, tu l’as trop aiguisé, Gerv. Ça arrive, et bon succès quand même.

Kim à la guerre

Je ne l’aurais jamais cru et vous non plus. Jeudi, à la Place Bell de Laval, Kim Clavel confirmera un incroyable tournant de l’univers de la boxe. Parce que la finale de ce 1er décembre est toute féminine et, pour la première fois au Québec, un gala propose trois combats entre femmes et autant entre hommes.

Déjà, Kim est championne du monde de la WBC des mi-mouches depuis juillet dernier et elle n’étirera pas la sauce. Elle ne se reposera pas.

Tout de suite, dès cette semaine, elle se mesurera à celle que BoxRec dépeint comme la numéro un au monde, détentrice de la ceinture WBA chez les 108 livres, la Mexicaine Yesica Nery Plata. On y va tout de suite pour un titre unifié.

Yvon Michel s’emporte : « Kim est présentement la boxeuse la plus populaire du Québec, peu importe le sexe. Elle a tout. Elle est rapide, agressive, pugnace, et quel sens du spectacle ! »

La finale de jeudi pourrait être le meilleur combat de sexe féminin jamais disputé.

Deux tops mondiales au sommet de leur art et ne croyez surtout pas que c’est gagné d’avance. Kim Clavel est hautement respectée mondialement, mais dans cet affrontement, elle n’est pas la favorite et elle le sait.

On attend 4000 personnes pour encourager Kim Clavel, qu’Yvon Michel décrit comme la future Lucian Bute de la boxe québécoise.

« Yesica Nery Plata n’était pas obligée de venir défendre son titre ici, mais on a sorti de l’argent, beaucoup d’argent... » confie Yvon Michel.

Danielle Bouchard, l’entraîneuse de Kim, et Stéphan Larouche, leur conseiller spécial, croient dur comme fer qu’en fin de soirée, jeudi, Kim Clavel sera au sommet du monde.

Clavel, que le Time Magazine a décrit comme « the next generation leader ».

De l’enclave

Incroyable quand on y pense. Pierre Mondou célèbre aujourd’hui ses 67 ans.

célèbre aujourd’hui ses 67 ans. Dans la NHL, il y a 35 arbitres réguliers : 9 sont de l’Ontario, 7 des États-Unis, 5 du Québec, 3 de l’Alberta, 3 de la Colombie-Britannique et 3 du Nouveau-Brunswick, 2 de la Saskatchewan et 2 de la Nouvelle-Écosse.

Les rayés du Québec au bracelet orange sont François St-Laurent (Greenfield Park), Justin St-Pierre (Dolbeau), Frédérick L’Écuyer (Saint-Tite), Marc Joannette (Verdun) et Pierre Lambert (Saint-Hubert).

(Greenfield Park), (Dolbeau), (Saint-Tite), (Verdun) et (Saint-Hubert). Décision de René Angélil il y a plusieurs années. Jean Lapointe avait été nommé membre à vie au Club de Golf Le Mirage.

Photo tirée des archives, Normand Pichette