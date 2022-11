Baiser juste pour le fun... est-ce possible ?

Bonjour chère Louise. La femme qui t’explique en long et en large ce matin qu’il lui faut absolument aimer un homme pour s’adonner aux plaisirs du sexe dénote son âge. Faire ça juste pour le fun est une aberration pour elle, alors que pour les jeunes femmes d’aujourd’hui, y’a rien là !

Je comprends la nuance entre faire l’amour et baiser. Dans le deuxième cas, il s’agit plus de répondre naturellement à un besoin physique sans réfléchir et sans devoir s’investir dans une relation à long terme. On fait ça juste pour la chose, étant entendu que le plaisir doit être partagé quand même.

Même Janette Bertrand soulignait qu’après 55 ans on n’est pas mort sexuellement, et bon nombre de sexologues sont d’accord. Une pratique régulière de la chose, mais faite avec modération, est totalement saine, à la condition que ce ne soit ni une corvée, ni une obligation, ni un mal nécessaire. Avec un minimum d’imagination, tout le monde est capable de s’adapter aux conditions physiques de l’autre et d’ajouter une pincée de fun au bon vouloir pour que le tour soit joué !

Pour la femme mûre, la peur de passer pour une cochonne est peut-être la raison qui entraîne un blocage chez certaines ? Bien que je sache que pour plusieurs, le goût de la chose n’y est plus, parce que ça fait trop remonter les mauvais souvenirs d’expériences décevantes avec des hommes maladroits. Sans parler de la ménopause qui tue le désir.

Louise : où est le mal à se faire du bien à deux ? C’est tellement bon d’être ainsi collé-collé, l’espace d’une heure ou deux, sans obligation subséquente. Pourquoi s’en priver ? Tout de même, comprenez-moi bien, j’adore les femmes. Mais le problème, c’est que je les aime toutes. Il y a trop de belles femmes, et moi je me sens comme l’abeille qui butine.

En attendant de trouver ces femmes qui voient la chose comme moi, je fais comme beaucoup d’autres hommes en manque de sensualité et d’érotisme, et je me tourne vers les bars de danseuses avec cabines privées, et/ou vers les escortes, et/ou les masseuses, et/ou les webcams. Puisqu’on vit dans un monde où on n’a rien pour rien, je dois payer pour obtenir des plaisirs avec des femmes qui acceptent volontiers d’offrir leur corps.

Casanova qui cherche des amies +++ (pour le fun)

Je trouve assez marrant de vous voir vous positionner en porte-parole des jeunes femmes d’aujourd’hui. Qu’en savez-vous de ce qu’elles pensent, vous qui choisissez la voie facile de la prostitution, là où les femmes n’ont rien à dire sur ce qu’on leur fait, puisqu’elles vendent leurs faveurs ? Quant aux motivations des femmes matures pour privilégier la relation sexuelle avec quelqu’un dont elles savent être aimées plutôt qu’avec un homme de passage qui ne veut que satisfaire ses pulsions, permettez-moi de les partager.