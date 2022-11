Canadien : Sean Monahan s’absente de l’entraînement

Le Canadien de Montréal reprenait l’entraînement après son traditionnel dimanche de congé, lundi à Brossard, et il l’a fait sans Sean Monahan, qui a plutôt obtenu une journée de traitements.

Jonathan Drouin et Mike Hoffman ont pour leur part sauté sur la glace avant leurs coéquipiers. Le premier est à l’écart depuis le 12 novembre en raison d’une blessure au haut du corps, tandis que le deuxième a disputé son dernier match le 19 novembre contre les Flyers de Philadelphie, blessé au bas du corps.

Malgré ces quelques petits problèmes physiques, le Canadien se débrouille bien, comme en font foi ses deux victoires consécutives et ses 11 au total. Il peut notamment remercier Samuel Montembeault, qui fait bien devant la cage des siens. Même s'il ne sera pas en action dans le prochain duel des siens, il souhaite avant tout livrer la marchandise et gagner.

«J’ai parlé de constance et comme je l’ai dit, c’est ce que je vais essayer d’obtenir. C’est agréable de voir l’entraîneur [Martin St-Louis] me faire confiance pour disputer deux matchs de suite. Je suis vraiment content, ce sont deux victoires de suite et les gars ont très bien travaillé», a-t-il rappelé après la séance de lundi au sujet des gains acquis à Columbus et Chicago la semaine passée.

Aussi, s’il accorde un but douteux, cela ne signifie pas qu’il prendra le chemin du banc à la soirée suivante, ce qui est susceptible de le rendre plus à l’aise devant le filet.

«Je tente de ne pas y penser. Les gars font un excellent boulot à bloquer des lancers et ils m’aident beaucoup. Ça me donne confiance et ils travaillent tellement fort que je veux les aider à gagner», a-t-il ajouté.

Le Tricolore, qui a remporté ses deux dernières sorties, accueillera les Sharks de San Jose mardi avant d’entreprendre un périple de quatre matchs dans l’Ouest canadien et à Seattle.

Paires et trios à l'entraînement

Cole Caufield - Nick Suzuki - Kirby Dach

Evgenii Dadonov - Christian Dvorak - Brendan Gallagher

Joel Armia - Josh Anderson

Michael Pezzetta - Jake Evans - Juraj Slafkovsky

Mike Matheson - David Savard

Joel Edmundson - Kaiden Guhle

Arber Xhekaj - Johnathan Kovacevic

Jordan Harris - Chris Wideman

Jake Allen

Samuel Montembeault