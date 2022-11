Canadiens Nordiques – La rivalité: Le CH veut-il (vraiment) le retour des Nordiques ?

Qu’il soit à Montréal ou à Québec, tout amateur de hockey de la Belle Province semble rêver au retour des Nordiques et d’une rivalité qui opposerait à nouveau deux formations québécoises. Mais est-ce bien le cas pour le groupe de propriétaires du Canadien ? La question mérite d’être posée.

• À lire aussi: Canadiens Nordiques – La rivalité: « C’était une population contre l’autre » – Guy Lafleur

• À lire aussi: Canadiens Nordiques – La rivalité: «Mon but était bon, c’est l’arbitre qui n’était pas bon» – Alain Côté

• À lire aussi: Canadiens Nordiques – La rivalité: Montréal avait eu des pourparlers pour Lindros

• À lire aussi: Canadiens Nordiques – La rivalité: Michel Bergeron à deux doigts de diriger le CH

Le huitième et dernier épisode de la série documentaire Canadiens Nordiques – La rivalité trace un bilan de la saga pour ramener une franchise de la Ligue nationale de hockey à Québec, à travers espoirs et déceptions.

« Un marché, un aréna, un propriétaire, tout y est », avance-t-on, dans le synopsis.

Et pourtant...

Voter pour ou contre

Officiellement, le propriétaire et président du Canadien Geoff Molson répète à qui veut bien l’entendre son désir de revoir un jour un club de la LNH à Québec. Or, son point de vue ne serait pas aussi clair.

« À Québec, les Nordiques se doivent d’être là, mais je pense qu’on rêve en couleurs, formulait d’ailleurs Michel Therrien, le mois dernier, dans une intervention sur les ondes de TVA Sports. Le groupe de propriétaires du Canadien, présidé par Geoff Molson, ne veut pas avoir les Nordiques. On veut s’assurer d’avoir toute la tarte concernant les revenus publicitaires et ce qui entoure l’équipe. De mon vivant, je serais très surpris [de revoir les Nordiques]. »

Sujet délicat

Le sujet est délicat. Therrien, qui a connu deux séjours différents comme entraîneur-chef du Canadien, croit connaître la véritable position de M. Molson.

« Ça nous manque d’avoir cette rivalité [...] Si la Ligue nationale me demandait demain matin de voter pour ou contre une équipe à Québec, je serais pour, c’est sûr, avait néanmoins prononcé Geoff Molson dans une longue entrevue accordée à l’animateur Jean-Charles Lajoie, également sur les ondes de TVA Sports, en novembre 2020. C’est non seulement bon pour nos partisans, les partisans des Nordiques, mais c’est bon pour le hockey aussi, car c’est une rivalité qui était incroyable.

« Côté financier, je pense que ça ne peut qu’aider, avait même précisé le propriétaire du Canadien. Il y aurait tellement d’intérêt entre ces deux équipes qui joueront contre, un minimum de cinq fois [en saison régulière] et peut-être pendant les séries. Ce serait extraordinaire. »

Un engouement incroyable

Therrien persiste et signe, faisant valoir que le marché de l’ensemble du Québec appartient actuellement au Canadien.

« Il ne peut pas sortir et dire qu’il ne veut pas des Nordiques afin de garder tous les revenus [...] Malheureusement, avec le groupe de propriétaires du Canadien de Montréal, on ne veut absolument pas avoir les Nordiques de Québec dans le décor, note l’ancien entraîneur du Tricolore. C’est dommage parce que je trouve que le Canadien a une responsabilité envers les amateurs, les joueurs, le personnel et les nouveaux entraîneurs [au Québec]. La rivalité et l’engouement que ça créerait, ce serait incroyable pour le Québec. »

À propos de l’engouement, tout le monde est d’accord.