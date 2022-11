Club illico: Patrick Hivon crève l’écran dans «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»

Patrick Hivon est au sommet de son art dans la série «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé».

• À lire aussi: Un tournage mémorable

• À lire aussi: «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»: un thriller psychologique haletant

Le comédien de 47 ans s’est abandonné avec confiance sur le plateau de Xavier Dolan et il revenait chez lui «épuisé» au terme de chaque journée de tournage, tant son interprétation du tourmenté Julien Larouche est incarnée et que sa partition était intense à défendre.

Julien est sobre depuis 12 ans et il tente un retour aux études, mais il y a une colère sourde, enfouie en lui, qui est prête à jaillir dès qu’il revoit sa sœur Mireille (Julie Le Breton), deux décennies après le départ de cette dernière de Val-des-Chutes, la ville fictive où habitent les Larouche et les Gaudreault, leurs voisins d’en face.

«C’est dur, c’est sombre, Julien est tout seul dans son affaire. Veut, veut pas, ça te joue dans la tête un peu. J’ai donné en masse, c’était très exigeant comme tournage et l’adrénaline était dans le tapis», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI.

«La meilleure chose qui m’est arrivée là-dedans, c’était de juste vouloir survivre. Parce que je me suis complètement fié à Xavier, j’ai oublié mon ego. Xavier a du gaz. Je pensais que j’étais intense, mais lui, c’est encore plus et toujours dans la gentillesse, car il y a tellement d’amour dans son œuvre», a dit Patrick Hivon, pour qui jouer requiert d’«enlever le plus de filtres» entre le comédien et le téléspectateur.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Patrick Hivon a été particulièrement inspiré par les mots et les directives de Dolan, dont il souligne l’ingéniosité et le souci du détail. «Les situations et l’écriture de Xavier étaient claires. Dans ce temps-là, tu n’as pas tant de choses à inventer ou à aller chercher dans ton imaginaire. Ce qui était le plus difficile, peut-être, c’était de maintenir cette tension pendant six mois.»

En parlant de tension, on songe toute de suite à la scène de la confrontation entre Julien et sa sœur Mireille (Julie Le Breton) dans les toilettes du salon funéraire, au quatrième épisode. Il y a une telle violence, autant physique que psychologique dans ces quelques minutes. La scène a été captée lors de la toute première journée de tournage, comme quoi ça commençait sur les chapeaux de roue. On voit aussi Patrick Hivon dans une scène de nudité dont le résultat l’a lui-même surpris. «Je ne pensais pas qu’on voyait ça de même! C’est tellement cru qu’en même temps je ne trouve pas que ça fait voyeur.»

Patrick Hivon a aussi été porté par ses camarades, dont Éric Bruneau, Julie Le Breton et Magalie Lépine-Blondeau qui, comme lui, reprennent leur personnage de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard qu’ils ont présentée au TNM, en 2019.

Vingt-deux ans après sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada, Patrick Hivon a l’impression d’avoir tout donné en campant Julien Larouche, qui a fait des choix aux lourdes répercussions, 28 ans auparavant.

Pour jouer aussi physiquement et avec une telle impétuosité, le comédien a puisé dans le coffre d’outils qui a patiemment constitué au fil des ans. «C’est le cumul de tout ce que j’ai appris, dans toutes sortes de projets. C’est ça qui est beau de l’expérience et du long terme.»

Une vague d’amour

Depuis que les cinq épisodes ont été déposés sur Club illico, la semaine dernière, Patrick Hivon reçoit beaucoup d’amour. «Ça me touche vraiment, mais ce dont je suis le plus fier, c’est de m’être prêté à ce projet-là et d’y être allé avec tout mon cœur. D’avoir le sentiment qu’on a donné jusqu’au bout. Je suis fier aussi pour Xavier». Il souhaite maintenant que la série conquière non seulement les Québécois, mais le monde entier.

Produite par Xavier Dolan et Nancy Grant, en collaboration avec Québecor Contenu et Canal+, la série «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» est disponible sur Club illico.