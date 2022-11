Comment convaincre une mère ?

Je suis la fille unique de ma vieille maman de 85 ans. Elle vit seule dans son logement depuis le décès de notre père il y a quatre ans. Je lui parle tous les jours et je la visite régulièrement pour vérifier l’état des lieux en même temps que son état à elle. Depuis quelques semaines, je remarque que la nourriture pourrit dans son frigo, donc qu’elle s’alimente mal, en plus d’avoir perdu la fierté d’être toujours bien mise. Comme j’ai encore deux jeunes à la maison, je ne peux pas la visiter plus souvent. Comment la décider à solliciter son entrée en résidence ?

Fille inquiète

Plutôt que de vous acharner à tenter de lui faire accepter ce qu’elle n’a pas envie de faire, pourquoi ne pas aller avec elle à son CLSC rencontrer la travailleuse sociale pour obtenir une aide à domicile ? Cette étape mitoyenne lui apporterait du soutien et vous rassurerait par le fait même.