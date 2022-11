Comment ralentir le déclin de la mémoire?

Une nouvelle étude prouve que les gens qui mangent une importante quantité de légumes verts et qui boivent beaucoup de thé auraient une meilleure santé cérébrale.

Des chercheurs du Rush University Medical Center de Chicago ont étudié plus de 960 personnes âgées de 81 ans en moyenne et ont découvert que celles qui consommaient des aliments contenant des flavonoïdes antioxydants, présents dans les pigments végétaux, étaient en meilleure santé.

Après ajustement pour tenir compte d'autres facteurs qui pourraient affecter le taux de déclin de la mémoire, l'équipe a rapporté que le score cognitif des participants qui avaient l'apport le plus élevé en flavonoïdes diminuait à un taux de 0,4 unité de moins par décennie que les personnes qui avaient l'apport le plus faible.

«C'est enthousiasmant que notre étude montre que faire des choix alimentaires spécifiques peut entraîner un ralentissement du déclin cognitif, a déclaré l'auteur de l'étude, le Dr Thomas M. Holland. Quelque chose d'aussi simple que de manger plus de fruits et de légumes et de boire plus de thé est un moyen facile pour les gens de jouer un rôle actif dans le maintien de la santé de leur cerveau.»

Plus précisément, les participants qui consommaient le plus de kaempférol, présent dans le chou frisé, les haricots, le thé, les épinards et le brocoli, présentaient un taux de déclin cognitif plus lent de 0,4 unité par décennie par rapport à ceux du groupe le plus bas.

Et ceux qui consommaient le plus de quercétine, provenant de sources telles que les tomates, le chou frisé, les pommes et le thé, avaient un taux de déclin cognitif plus lent de 0,2 unité par décennie.

La consommation de vin, de chou frisé, d'oranges et de tomates s'est également avérée bénéfique.

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans le magazine Neurology.