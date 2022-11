Coupe du monde: le Portugal avance

Un doublé de Bruno Fernandes a propulsé le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer, lundi au Qatar. La troupe de Cristiano Ronaldo a vaincu l’Uruguay 2 à 0.

• À lire aussi: Qatar 2022: la Coupe du monde de l'islamisme?

• À lire aussi: Les tensions montent entre les États-Unis et l’Iran

• À lire aussi: Un homme avec un drapeau arc-en-ciel saute sur le terrain en plein match

Le premier but, survenu à la 54e minute de jeu, a nécessité les efforts de Ronaldo, qui est passé à quelques centimètres de rediriger le ballon de la tête. Le gardien Sergio Rochet, qui devait respecter cette possibilité de redirection, a finalement été déjoué.

Une main uruguayenne dans la surface de réparation a ensuite permis à Fernandes d’ajouter son deuxième but avec un tir de pénalité pendant les arrêts de jeu de la deuxième demie.

«Toute notre équipe a fait une grande performance contre un adversaire difficile, s’est félicité l’entraîneur portugais Fernando Santos, selon l’AFP. On a réussi à trouver des espaces et à contrôler le match, à créer du mouvement. On a empêché l'Uruguay de faire ce qu'ils savent faire, jouer en contre-attaque.

Il s’agit certainement d’une douce revanche pour le Portugal, qui avait justement été éliminé par l’Uruguay en ronde des 16 lors du dernier Mondial, en 2018. Mais déjà, l’équipe est tournée vers le match ultime de la ronde préliminaire contre la Corée du Sud, avec la ferme intention de terminer au premier rang du groupe H.

«C'étaient des circonstances différentes il y a quatre ans, a dit Santos à propos du plus récent affrontement entre les deux nations. C'était alors un huitième de finale. Cette fois, l'Uruguay aurait pu gagner, mais on a gagné, c'est une belle satisfaction de franchir le tour. C'est ce qu'on souhaitait. J'avais dit que mon équipe est très unie, que nous avons un très bon esprit d'équipe, et on apporte des réponses. Nous ne sommes pas encore assurés d'être en tête, on veut être les premiers.»

Pas de malaise

Ronaldo a annoncé pendant le Mondial qu’il quittait Manchester United, où il évoluait également aux côtés de Fernandes. Si des rumeurs de mésententes entre les deux hommes ont plané récemment, les deux hommes ont mis les choses au clair, notamment avec une accolade à la suite du premier but.

Appelé à commenter la décision de Ronaldo, Fernandes a refusé de prendre position.

«Je ne me sens pas mal à l’aise, je n’ai pas à choisir un camp, a lancé Fernandes. C’était un privilège de jouer en équipe nationale avec Cristiano et en club. Cristiano a toujours été une inspiration pour moi, c’était un rêve qui s’est réalisé de jouer avec lui, mais rien ne dure jamais éternellement.»