Des huiles du Québec S.V.P.

Au rayon des huiles, le choix est vaste ! Si l’huile d’olive occupe beaucoup d’espace sur nos tablettes, les huiles produites au Québec offrent plusieurs avantages.

Avec l’engouement pour l’achat local, on est fier d’encourager des producteurs d’ici, en prime, les huiles pressées à froid issues de graines cultivées au Québec ont d’excellentes valeurs nutritionnelles. Cap sur des huiles 100 % locales !

Graines et huile de caméline

Photo fournie par Isabelle Huot, Signé Caméline

Au Québec, on connaît la caméline depuis quelques années seulement alors que sa culture est très ancienne. La caméline est issue d’une plante oléagineuse de la famille des crucifères. Les graines sont bien appréciées des consommateurs québécois tout comme leur huile.

Côté valeur nutritive, les graines et leur huile se distinguent par leur richesse en oméga-3 et en vitamine E. On comble les besoins de l’homme et de la femme avec 5 ml (1 c. à thé) d’huile au quotidien. Quelques essais cliniques ont aussi démontré les bienfaits de l’huile de caméline sur le taux de cholestérol-LDL (mauvais cholestérol).

Utilisation

L’huile de caméline a un point de fumée élevé (475 °F) et s’utilise donc tant à chaud qu’à froid. L’huile vierge a des notes d’asperges et de noisettes alors que l’huile développée à partir de graines torréfiées présente des notes d’arachides grillées et de sésame rôti.

On doit la reconnaissance de la caméline au dynamisme de l’entreprise Signé Caméline.

Conservation

Graines : 24 mois à température ambiante

Huile : 30 mois à température ambiante

►Pour découvrir des recettes à base de caméline : signecameline.com/recettes

Graines et huile de lin

Photo fournie par Isabelle Huot, Tournevent

La culture de lin est très ancienne. Aujourd’hui, le Canada est devenu le plus grand producteur de lin au monde et représente presque 80 % du commerce mondial en graines de lin.

Les graines de lin sont des plus intéressantes pour la santé, elles apportent de précieuses fibres et des lignanes, des phytoestrogènes aux multiples avantages. Si on peut ajouter facilement des graines de lin à son yogourt, ses céréales, ses recettes de muffins et de biscuits, les graines pressées à froid font également une bonne huile riche en oméga-3. En fait, près de 60 % des gras totaux de l’huile de lin sont des oméga-3 ce qui en fait l’huile la plus riche en ce bon type de gras.

Utilisation

Le point de fumée de l’huile de lin est de 225 °F. Son utilisation à froid est donc conseillée.

Conservation

Graines : non moulues, jusqu’à un an au réfrigérateur ; moulues, un mois au réfrigérateur

Huile : 10 mois à l’abri de la lumière et de la chaleur. Réfrigérer après ouverture et consommer dans les trois mois.

►Voici une recette de boules d’énergie : tournevent.ca/recette-boule-energie

Graines et huile de chanvre

Photo fournie par Isabelle Huot, Tournevent

Si le chanvre et le cannabis proviennent de la même espèce, le chanvre industriel affiche une teneur en THC (la composante psychotrope) négligeable. Les graines de chanvre sont riches en protéines et en fibres et elles confèrent un bon goût lorsqu’ajoutées au yogourt, smoothie, gruau et salades.

Quant à l’huile, elle offre un bon ratio oméga-6/oméga-3 (3 :1) et contribue donc à combler les besoins en ces gras essentiels.

Utilisation

Le point de fumée de l’huile de chanvre est de 225 °F, son utilisation à froid est donc recommandée. Elle est parfaite pour assaisonner les légumes, faire des vinaigrettes et comme huile de finition sur les poissons et les pâtes. On peut aussi en faire un délicieux pesto.

Conservation

Graines : 12 mois dans un endroit frais et sombre, dans un contenant hermétique et opaque. Conserver au réfrigérateur pour prévenir le rancissement et prolonger la durée de vie.

Huile : 12 mois à l’abri de la lumière et de la chaleur, réfrigérer après ouverture et consommer dans les 3 mois suivants.

►Voici une recette de bol énergisant pour le petit déjeuner : tournevent.ca/bol-dejeuner-energisant

►Et un latte épicé : tournevent.ca/latte-epice-a-la-citrouille

Graines et huile de tournesol

Photo fournie par Isabelle Huot, ferme St-Ours

Le tournesol est une autre plante de type oléagineuse. À maturité, cette plante peut mesurer jusqu’à quatre mètres de hauteur et elle pointe en direction est pour faire face au lever du soleil. Ainsi, un champ de tournesol offre un visuel spectaculaire durant la floraison (fin juillet à mi-août selon les régions du Québec) ! Au Québec, plusieurs producteurs utilisent un cultivar qui produit une huile à prédominance oléique. Son contenu en gras monoinsaturés dépasse alors 75 % et se rapproche de l’huile d’olive. L’huile de tournesol est aussi riche en vitamine E ce qui en fait une huile de choix pour les produits de beauté.

Utilisation

Photo fournie par Isabelle Huot, Le Pré Rieur

Le point de fumée de l’huile de tournesol à haute teneur en acide oléique est de 320 °F. On peut donc l’utiliser à chaud (bien qu’elle soit plus sensible à la chaleur que l’huile de caméline et de canola). Plusieurs belles entreprises entrent dans la catégorie producteurs de grains-transformateurs. C’est notamment le cas de Le Pré Rieur de Saint-Jean-Port-Joli dans le Bas-Saint-Laurent, de l’Arôme des champs à Bromont en Estrie et de fermes Améroquois et St-Ours, tous les deux en Montérégie.

Conservation

Photo fournie par Isabelle Huot, Améroquois

Graines : 3 mois à température ambiante, 12 mois au réfrigérateur

Huile : 24 mois à l’abri de la lumière et de la chaleur

Graines et huile de canola

Le canola est issu d’une plante de la famille des crucifères. Le goût de la graine rappelle d’ailleurs la moutarde. Pressé à froid, notamment par l’entreprise Tournevent au Lac-Saint-Jean, son goût est beaucoup plus intéressant que les huiles désodorisées offertes sur le marché ! L’huile de canola apporte de bons gras monoinsaturés ainsi que 10 % d’oméga-3.

Utilisation

Le point de fumée de l’huile de canola est de 475 °F. Sa teneur en oméga-9 la rend plus stable à la chaleur. L’huile de canola est très polyvalente, on peut l’utiliser dans des recettes tant salées que sucrées.

Conservation

Graines : 18 mois, à l’abri de la lumière et de la chaleur. Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 12 mois suivants

Huile : 18 mois, à l’abri de la lumière et de ala chaleur. Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 12 mois suivants

À RETENIR

Au Québec, plusieurs producteurs de grains les transforment en huiles pressées à froid de grande qualité. Ces huiles offrent une palette aromatique intéressante ainsi que des bienfaits nutritionnels distinctifs. En prime, acheter une huile produite au Québec, c’est soutenir nos producteurs d’ici. Souhaitons maintenant que les épiceries leur accordent une place de choix sur les tablettes.

►Pour d’autres conseils en nutrition, visitez : isabellehuot.com