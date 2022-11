Du grand Trevor Lawrence!

Le début de carrière de Trevor Lawrence n’est pas aussi magistral que plusieurs l’anticipaient, mais il connaît actuellement ses meilleurs moments et, face aux Ravens, sa performance impeccable a rappelé qu’il est beaucoup trop tôt pour lancer la serviette.

Ce n’est pas toujours facile pour Lawrence depuis qu’il a été choisi au premier rang du repêchage de l’an dernier, et plusieurs facteurs peuvent expliquer un développement moins rapide que prévu.

Les Jaguars ne sont pas exactement une organisation modèle et Lawrence n’est pas le quart-arrière le mieux entouré. Le fiasco monumental avec Urban Meyer comme entraîneur-chef la saison dernière n’a évidemment pas aidé sa cause non plus.

Le fait est qu’il a connu sa part d’ennuis depuis le début de sa jeune carrière. Il a parfois même montré des signes inquiétants.

La critique la plus fréquente et justifiée dans son cas, c’est le manque de constance. Et justement, par les temps qui courent, il est en train de répondre avec aplomb.

Brillant au bon moment

Dans la victoire de 28 à 27 face aux Ravens, Lawrence a été impérial avec 29 passes complétées en 37 tentatives, pour 321 verges. Il a lancé trois passes de touché.

Il a été solide tout au long du match, mais particulièrement à la toute fin.

Quand les Ravens ont inscrit un touché pour porter la marque à 27 à 20 avec 2 min 02 s à jouer, les carottes semblaient cuites.

Le jeune pivot a répliqué en complétant huit de ses neuf passes pour 92 verges sur la dernière séquence offensive des Jaguars, dont celle pour le touché à Marvin Jones Jr.

Il a aussi réussi sa passe sur le converti de deux points à Zay Jones.

Chapeau, d’ailleurs, pour l’audace de l’entraîneur-chef Doug Pederson d’avoir opté pour les deux points en visant la victoire plutôt que le botté de transformation qui aurait amené les deux équipes en prolongation. Tous les contextes ne se prêtent pas à une telle décision, mais avec une concession qui peine à vivre un instant de bonheur depuis si longtemps, c’était l’approche juste.

Belle constance

Le tout a été réalisé avec seulement 14 secondes à jouer. C’était la toute première victoire dans l’histoire de la franchise quand l’équipe tirait de l’arrière par au moins sept points dans la dernière minute de jeu.

Selon ESPN Stats & Info, les Jaguars montraient une fiche d’aucune victoire et 183 défaites dans ce contexte. C’est donc un grand pas pour Lawrence.

Le plus encourageant dans le cas de Lawrence, donc, réside dans la constance démontrée lors des derniers matchs. Tout n’est pas parfait, mais il semble sur la bonne voie.

Récemment, l’entraîneur-chef Doug Pederson mentionnait que la prochaine étape dans le développement de Lawrence était d’afficher plus de constance.

Voilà que son quart-arrière a complété au moins 70 % de ses passes à ses trois derniers matchs, une première pour lui à ce jour dans la NFL. Dans ces trois matchs, il a aussi lancé six passes de touché, et aucune de ses passes n’a été interceptée.

Contre les Ravens, c’est d’autant plus convaincant, puisqu’il a joué de cette manière sans l’appui du jeu au sol. L’équipe a en effet été limitée à 38 verges par la course avec 1,8 verge par portée. La blessure subie par Travis Etienne a laissé des traces, mais Lawrence ne s’est pas laissé affecter.

Ce n’est pas comme si, du jour au lendemain, il n’y avait plus la moindre question à se poser, mais les signes du quart-arrière tant attendu sont bien là.

La fameuse constance recherchée devra se manifester sur une période bien plus longue que trois matchs, mais il y a de la lumière. C’est tout ce qu’on demande, à Jacksonville.

Gagnants

Mike White

Les Jets ont apporté un changement au poste de quart-arrière et la décision a rapporté. Mike White a transformé l’attaque en amassant 315 verges en plus de lancer trois passes de touché face aux Bears. Voilà qui fait bien mal paraître Zach Wilson.

Foyesade Oluokun

La victoire des Jaguars n’est pas due seulement aux prouesses de Trevor Lawrence. L’équipe a aussi bien joué défensivement et, au cœur de cet effort, le secondeur Foyesade Oluokun a accumulé 18 plaqués. Il était partout sur le terrain.

Josh Jacobs

Il n’y a pas que son long touché en prolongation qui a fait la différence face aux Seahawks. Le porteur des Raiders a brillé avec 229 verges au sol en plus d’être le meneur de l’équipe par les airs avec 74 verges additionnelles. Tout un cheval !

Les Bengals

Les Bengals ont signé une énorme victoire face aux Titans, même sans le porteur Joe Mixon et le receveur Ja’Marr Chase. L’attaque retient toujours l’attention, mais cette fois, la défense a gagné ce match en limitant Derrick Henry à 38 verges au sol.

Les 49ers

La défense des 49ers a signé un blanchissage face aux Saints. Cette unité est en feu, n’ayant pas accordé de points en deuxième demie lors de quatre matchs de suite.

Perdants

Russell Wilson

Le quart-arrière a connu un autre match difficile face aux Panthers. Il s’est même fait enguirlander par un joueur de la défense des Broncos. Ça en dit long sur l’exaspération de ses coéquipiers à son endroit.

Les Buccaneers

Non seulement les Buccaneers ont perdu un match qu’ils n’auraient jamais dû perdre face aux Browns, mais ils ont perdu les services de leur excellent bloqueur Tristan Wirfs. La gestion de l’horloge en fin de quatrième quart était déficiente. Bref, une journée à oublier !

Les Texans

Cette équipe joue tellement du mauvais football en ce moment ! Aucun signe de progrès à l’attaque. Remplacer Davis Mills par Kyle Allen ne fait pas le moindre sens. Il n’est pas mieux et l’organisation ne gagne rien avec lui.

Les Rams

Une autre défaite pour les Rams et il faut savoir que le premier choix du printemps prochain qu’ils ont envoyé aux Lions dans l’échange Matthew Stafford serait actuellement le troisième au total. Le DG Les Snead ferait moins son fier avec son chandail F*** them picks ces jours-ci.

Les arbitres

Dans le match entre Raiders et Seahawks, les arbitres ont raté un échappé de Josh Jacobs. Ils ont aussi annulé une réception de DK Metcalf. Où était l’évidence pour renverser la décision sur le terrain ? Deux jeux qui ont coulé les Seahawks.

La confrontation du lundi | semaine 12

Steelers, Pittsburgh - 3-7

Kenny Pickett

3 tds | 8 ints | 1426 vgs

Classement dans la division: 4

Offensive : 27e

Défensive : 28e

Colts, Indianapolis - 4-6-1

Matt Ryan

10 tds | 9 ints | 2443 vgs

Classement dans la division: 2

Offensive : 25e

Défensive : 4e

5 Jeux de la semaine

Chubb pour la victoire

Photo AFP

Les Browns ont causé toute une surprise en battant les Buccaneers par 23 à 17 en prolongation. Qui d’autre que Nick Chubb pour mettre fin au débat ? Le puissant porteur des Browns a inscrit le touché victorieux sur une course de trois verges. Chubb a été égal à lui-même dans une grosse journée de travail, avec 116 verges au sol sur 26 portées. Il s’agissait du premier touché des Browns en prolongation depuis 1991.

Interception fatale

Photo AFP

Sans faire de bruit, les Commanders ont signé une troisième victoire de suite et une cinquième à leurs six derniers matchs. Les Falcons menaçaient en fin de rencontre, avec le ballon à quatre verges des buts. La passe de Marcus Mariota en direction de Cordarrelle Patterson a été touchée à la ligne de mêlée par le plaqueur Da’Ron Payne, après quoi le demi de coin Kendall Fuller a saisi le ballon pour compléter l’interception dans la zone des buts. Une belle surprise, ces Commanders !

Bourde titanesque

Photo AFP

En fin de rencontre face aux Bengals, les Titans accusaient un retard de quatre points. La défense est parvenue à limiter les Bengals à une tentative de placement avec 1 min 53 s à jouer. Il y avait toujours de l’espoir pour les Titans, en théorie... En pratique, toutefois, le joueur de ligne défensive Kevin Strong a écopé d’une pénalité stupide pour rudesse sur le spécialiste des longues remises. Rien de déplacé, mais le règlement est le règlement et Strong a coûté une dernière chance à son équipe puisque les Bengals ont obtenu le premier jeu et écoulé le temps.

Staley ose encore

Photo AFP

L’entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley, ne craint jamais une décision controversée. Dans les derniers instants du duel face aux Cardinals, Justin Herbert a rejoint Austin Ekeler pour le touché. Plutôt que d’opter pour le botté de transformation qui aurait nivelé la marque, il a décidé d’y aller pour deux points. Le risque a rapporté quand Herbert a trouvé Gerald Everett qui galopait seul au milieu. La victoire porte la fiche des Chargers à 6-5 et ils luttent toujours pour une place en séries.

Jacobs est parti !

Photo AFP

Les Raiders ont signé une deuxième victoire de suite et cette fois, ce sont les Seahawks qui en ont fait les frais. En prolongation, ils ont failli couler quand une longue tentative de placement de 56 verges a échoué. Les Seahawks n’ont toutefois pas profité de leur position avantageuse sur le terrain. Les Raiders ont repris le ballon et le porteur Josh Jacobs a filé pour le touché victorieux sur une course de 86 verges, profitant d’un superbe bloc de Jakob Johnson.