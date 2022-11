La panne d'Evgenii Dadonov cessera-t-elle?

Même s’il deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la campagne, l’attaquant du Canadien de Montréal Evgenii Dadonov suscitera peu d’attention à la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH) en maintenant son faible rythme de croisière.

Acquis des Golden Knights de Vegas au cours de la saison morte, le vétéran en arrache sur tous les plans.

Touchant un salaire de 5 millions $ en 2022-2023, il détient également un contrat qui comprend une clause partielle de non-échange. Et si le Tricolore veut convaincre une organisation rivale de mettre la main sur le patineur de 33 ans, il devra offrir de solides arguments, car Dadonov ne livre pas la marchandise.

En 17 rencontres, il s’est contenté d’un but et d’une mention d’aide, tout en affichant un différentiel de -8. Une telle production est l’équivalent d’un peu plus de 10 points dans un calendrier de 82 matchs.

Photo AFP

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Panthers de la Floride n’égalera pas, à moins d’un revirement de situation inattendu, son total de 43 points de l’année précédente. Pourtant, l’athlète de 33 ans a récolté 70 points en 2018-2019 à Sunrise.

Dans ses cinq derniers affrontements, son temps d’utilisation a varié entre les 13 et 15 minutes approximativement.

Ayant inscrit son seul filet le 15 novembre, il a évolué dernièrement aux côtés de Brendan Gallagher et de Christian Dvorak, mais les points tardent à arriver.

Le Tricolore accueillera les Sharks de San Jose, mardi, avant de disputer ses quatre parties suivantes dans l’Ouest.