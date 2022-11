L’école De Rochebelle impactée par le tramway

La circulation sera complètement revue sur les terrains de l’école secondaire De Rochebelle avec le passage du tramway sur le campus.

Le Centre de services scolaire des Découvreurs (CSSDD) veut revoir entièrement le patron de circulation sur le campus de Sainte-Foy afin d’assurer la sécurité des piétons. Ainsi, on veut « éloigner la circulation du tracé du tramway », explique le directeur général, Christian Pleau.

Comme le tramway circulera parallèlement à la route de l’Église, il est probable que l’accès routier à partir de cette artère soit fermé.

« Avec un tramway qui va passer aux sept minutes, ça compromet passablement la fluidité de la circulation. [...] L’objectif, c’est d’éloigner les élèves de ce secteur-là, le plus possible. »

Les accès

D’un autre côté, on réaménagera complètement les deux autres entrées, soit celle sur Hochelaga et celle sur l’avenue De Rochebelle.

« L’objectif demeure le même ; déterminer l’emprise, s’assurer qu’on fait une refonte de notre circulation sur le campus, qui est fluide et sécuritaire, qu’on déplace des infrastructures sportives et qu’on s’engage dans un nouveau protocole de partage de nos infrastructures avec la Ville. [...] Une transaction et des déplacements de cette ampleur-là, c’est du travail de longue haleine. »

Depuis le printemps dernier, les discussions se sont en effet intensifiées avec la Ville.

On vise une entente « globale ». La Ville doit en effet acheter les terrains pour l’emprise du tramway et s’est engagée à payer en totalité la reconstruction de deux terrains sportifs.

Terrains sportifs

Les deux terrains de soccer sacrifiés pour laisser passer le tramway seront relocalisés près de l’avenue De Rochebelle, là où est situé un terrain naturel de football.

Au bout du compte, l’école secondaire perd donc un terrain. Le CSSDD estime que les besoins de l’école pourront être comblés, mais M. Pleau indique qu’il est possible que des utilisateurs externes soient affectés par la perte d’une surface de jeu. « Le Service des loisirs de la Ville est bien au fait de tout ça. »

Quant au boisé situé tout près, il ne peut s’avancer sur son sort. « Notre objectif, c’est de faire un campus plus vert que jamais. »