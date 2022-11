Les plus grandes manifestations depuis Tian’anmen

Les manifestations contre les politiques anti-COVID du gouvernement chinois sont les plus étendues depuis celles des massacres de Tian’anmen en 1989.

Pour le moment, ces manifestations sont loin d’avoir la même ampleur qu’en 1989.

Mais comme alors, les demandes initiales des manifestants évoluent vers une critique du régime en place.

En 1989, les premières revendications concernaient l’amélioration des piètres conditions de vie des étudiants. Elles s’étaient rapidement transformées en une critique générale du Parti communiste chinois et en un mouvement pro-démocratique.

Des manifestants des derniers jours commencent déjà à demander la démission de Xi Jinping et l’instauration de la démocratie.

Ces manifestations sont cependant différentes de celles de 1989 à plusieurs égards.

Manifestations spontanées

Les manifestations actuelles sont spontanées. Celles de 1989 étaient organisées de longue date. En 1989, les étudiants avaient raconté aux journalistes que leur mouvement était « spontané ». Il s’agissait en fait d’un terme politique convenu, pour exprimer que le mouvement venait du peuple, par opposition à un mouvement « organisé » qui aurait automatiquement été qualifié de contre-révolutionnaire.

Aujourd’hui, le mécontentement touche une vaste majorité de Chinois. En 1989, seuls les habitants des grandes villes étaient mobilisés. La population chinoise de 1989 était en majorité rurale.

La population chinoise de 1989 était moins éduquée que celle d’aujourd’hui, donc plus facilement manipulable.

En 1989, le gouvernement ne disposait que de la police et de l’armée pour mater une rébellion. Aujourd’hui, le gouvernement peut utiliser un corps policier spécialement formé pour affronter une population mécontente : les forces policières armées.

En 1989, les journalistes du monde entier campaient à Pékin pour couvrir les manifestations. En 2022, les journalistes étrangers en Chine sont rares.

En 1989, toutes les grandes villes étaient paralysées, sauf Shanghai. Les administrations gouvernementales refusaient d’obéir et les autorités avaient du mal à trouver les têtes dirigeantes du mouvement de contestation.

De nos jours, les villes sont quadrillées de caméras, les administrations publiques continuent à fonctionner et les moindres dissidents se font presque immédiatement arrêter.

Pas aimé

Mais la plus grande différence est ailleurs. En 1989, la plupart des Chinois respectaient et même aimaient leur grand dirigeant de l’époque, Deng Xiaoping. Tel n’est pas le cas pour Xi Jinping, qui est craint mais peu respecté et certainement pas aimé.

Les politiques délirantes de confinement et de lutte contre la COVID-19 proviennent directement de Xi. Le refus de laisser entrer en Chine des vaccins efficaces contre la maladie résulte de son obstination.

Le mécontentement généralisé contre Xi résonne sans aucun doute dans les arcanes du Parti communiste chinois. Où exactement ? Difficile à dire, tant l’organisation est secrète.

Il est certain que les manifestions affaiblissent le pouvoir de Xi. Elles ont réveillé la vieille crainte de renversement du Parti communiste chinois. Cette crainte de perdre le pouvoir est plus forte que la terreur qu’inspire Xi.