L’Open House de la Dauphine

Présentée le 22 novembre dernier au palais Montcalm, par la Fondation Maurice Tanguay et sous la coprésidence d’honneur de la comédienne Guylaine Tremblay et du maire de Québec, Bruno Marchand, la soirée-spectacle Open House au profit de la Maison Dauphine a permis d’amasser 155 000 $, soit la plus haute somme jamais récoltée par l’organisme à ce jour. La soirée a aussi permis de souligner les 30 ans de la Dauphine qui offre aux jeunes de la rue de 12 à 35 ans la possibilité de reconstituer un milieu de vie proche de leur vécu, de leurs besoins et d’être acceptés pour ce qu’ils sont. Sur la photo, de gauche à droite : Sandra Lavictoire (Fondation Maurice Tanguay), Pierre Lapointe (Fondation Maison Dauphine) et les coprésidents d’honneur, Guylaine Tremblay et Bruno Marchand.

La région bien représentée

Deux restaurateurs de la région de la Capitale-Nationale se retrouvent au sein du conseil d’administration de l’Association Restauration Québec (ARQ) pour l’année financière 2022-2023. Hugues Philippin (à droite sur la photo), du restaurant Chic Alors ! (Québec), actif au sein du CA depuis 2016, poursuivra l’exercice de ses fonctions à titre de président. Il sera assisté par Érick Tremblay (à gauche), du Resto-Pub Belles et Bum (La Malbaie), qui fait son entrée au CA de l’Association à titre d’administrateur. Bravo, Messieurs.

Professeurs émérites

Les professeurs Bernard Fortin (1), Guy Laforest (2) et James Douglas Thwaites (3), de la Faculté des sciences sociales (FSS) de l’Université Laval, ont été promus au rang d’émérites par le Collège universitaire le 22 novembre dernier, soit la plus haute reconnaissance que l’Université Laval peut accorder à un membre du corps professoral. Bernard Fortin est considéré comme l’un des plus grands chercheurs en science économique du pays. Le politologue Guy Laforest s’est imposé comme une figure marquante de la science politique canadienne et un grand spécialiste des enjeux constitutionnels et référendaires au Canada. Ayant à cœur la réussite étudiante, James Douglas Thwaites a multiplié les ententes de mobilité étudiante en relations industrielles, s’est investi dans l’accompagnement des équipes étudiantes à des concours et s’est distingué par son œuvre philanthropique. Bravo à vous trois.

En souvenir

Le 28 novembre 2021. Geoff Molson (photo), le propriétaire et président des Canadiens de Montréal, choisit de changer le visage des opérations hockey de son équipe après un début de saison catastrophique (6-15-2). Molson congédie son directeur général Marc Bergevin, mais aussi Trevor Timmins, le gourou du repêchage depuis la saison 2002-2003, et Paul Wilson, le vice-président principal, Affaires et communications.

Anniversaires

Paul Larocque, (photo) journaliste et animateur à LCN et TVA (La Joute), 65 ans...Marc-André Fleury, gardien de but de la LNH (Wild du Minnesota), 38 ans...Alain April co-propriétaire de l’hôtel Le Bonne-Entente de Ste-Foy, et directeur général d’Entourage-sur-le-Lac, 58 ans...Bruno Tremblay, médecin de famille depuis 42 ans, maintenant à la Clinique des Promenades (GMF) Beauport, 66 ans...Denis Angers, animateur de l’émission Des chemins, des histoires, à MAtv, 70 ans...Ed Harris, acteur américain, 72 ans...Paul Shaffer, musicien et compositeur canadien, 73 ans...Karo (Caroline Vallée), chanteuse québécoise 75 ans...

Disparus

Le 28 novembre 2021: Frank Williams (photo), 79 ans, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui a remporté 16 titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes... 2020 : Dave Prowse, 85 ans, acteur britannique (Dark Vador dans la première trilogie de la Guerre des Étoiles) ...2016 : Guy Drouin, 68 ans, fondateur du Village Vacances Valcartier, du Bora Parc à Valcartier et du parc aquatique Calypso en banlieue d’Ottawa... 2016 : André Tranchemontage, 77 ans, ex-Brasserie Molson, président du Carnaval de Québec en 1977 et ex-politicien... 2016 : Michael «Jim» Delligatti, 98 ans, l’homme qui a inventé le Big Mac... 2014 : Dale Armstrong, 73 ans, pilote automobile drag (NHRA)... 2013 : Jean-Louis Roux, 90 ans, comédien et metteur en scène et brièvement lieutenant-gouverneur du Québec en 1996... 2010 : Leslie Nielsen, 84 ans, comédien d’origine canadienne... 2010 : Raymond Bélisle, 65 ans, comédien québécois... 2009 : Gilles Carle, 81 ans, cinéaste, scénariste, réalisateur, monteur et producteur...