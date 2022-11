Metallica au Stade olympique de Montréal en août

Metallica se produira sur une scène centrale, le 11 et 13 août, au Stade olympique à Montréal. Cette tournée suivra la parution de leur nouvel album 72 Seasons qui sera lancé le 14 avril prochain.

James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et Robert Trujillo lanceront cette série de 46 spectacles, soit deux dans chaque ville, le 27 avril, à Amsterdam dans les Pays-Bas. Il n’y a aucune date pour Québec.

La formation métal offrira deux soirées avec des chansons et des premières parties qui seront différentes.

À Montréal, Pantera et Mammoth WVH lanceront la soirée le 11 août et Five Fingers Death Punch et Ice Nine Kills feront de même le 13 août.

Les billets pour chaque combo pour seront vendus en prévente à partir de demain. La vente au public débutera vendredi à 10h. Les billets pour chacune des soirées seront mis en vente le 20 janvier.

Plus de détails à venir...