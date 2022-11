Météo du jour: un peu de neige dans le centre et l’est du Québec

Après la douceur du week-end, le temps sera plus frais et nuageux à travers la majeure partie du Québec avec quelques averses de neige pour le centre et l’est de la province.

Dans le Grand Montréal et les environs, le ciel sera dégagé après les nuages passagers de la matinée, alors que les températures devraient se stabiliser à 4 degrés.

Les nuages seront en revanche plus présents dans les secteurs de l’ouest, notamment en Abitibi, où le mercure affichera moins 3 degrés au thermomètre, selon Environnement Canada.

En Estrie et en Beauce, les averses de neige devraient cesser en mi-journée, mais les nuages seront omniprésents par la suite, alors que les températures ne dépasseront pas 1 degré.

L’agence fédérale prévoit presque le même scénario à Québec et dans les secteurs un peu plus au nord avec de la neige mêlée de pluie cessant le matin et ennuagement par la suite.

En revanche, les accumulations de neige seront plus conséquentes dans l’est du Québec, alors que l’agence fédérale prévoit de 5 à 10 centimètres de neige, notamment sur la Côte-Nord.

Une intense dépression en provenance de Cape Cod causera des vents modérés avec un risque de déferlement de vagues et de débordement côtier pour certains secteurs de la Gaspésie.

Pour la journée de mardi, le soleil sera présent presque partout, excepté les secteurs de l’ouest de la province, avec toutefois un mercure à la baisse.