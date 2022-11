Quel héritage pour nos enfants?

Les écologistes aiment poser une question essentielle, voire existentielle, pour expliquer leur motivation: «Quel monde allons-nous laisser à nos enfants?»

Or, il existe une question plus pertinente, donc plus dérangeante: «À quels enfants allons-nous laisser notre monde?»

Il est toujours difficile pour les parents de reconnaître que la manière dont on traite les enfants aura des conséquences énormes sur eux, mais également sur la société dans l’avenir. Pour se déculpabiliser, donc, les parents se convainquent que leurs enfants s’adaptent à tout.

Les enfants vivent au rythme des parents. Certes, les enfants s’adaptent à tout, mais à quel prix? Comment se fait-il que près de 30% des écoliers du primaire au Québec aient des problèmes de comportement et d’attention? Est-ce parce qu’ils subissent les contrecoups des dérives de ceux qui devraient les protéger?

Responsabilité partagée

La maltraitance des enfants ne fait même plus la manchette dans nos médias, sauf lorsque l’horreur prend les formes les plus sadiques. La petite martyre de Granby nous hante, mais qu’ont fait la société québécoise et ses institutions scolaires et sociales? Qu’ont fait les politiciens, les psychologues, le système judiciaire, bref tous ces intervenants qui ne sont pas intervenus?

À quels enfants allons-nous laisser ce monde? Des enfants que l’on a éduqués pour accommoder leurs parents. Des enfants fragilisés, inquiets, anxieux, à qui on a communiqué la peur de l’apocalypse. Des enfants qui savent que la famille est une structure chambranlante.

Des enfants qui saisissent dès le petit âge les perturbations d’adultes censés les rassurer. Des enfants qui subissent les états d’âme d’adultes qui déversent leurs malheurs devant eux en se fichant de leur présence, alors que l’on connaît la capacité des petits à ressentir l’ambiguïté des adultes.

Aujourd’hui, les enfants ne craignent plus l’enfer comme dans l’ancien temps, quand la religion dominait les esprits. C’est plutôt la pollution et le réchauffement de la planète qui leur font vivre un vrai cauchemar.

Catastrophisme

La pandémie a eu un effet déstabilisateur sur nombre d’entre eux, qui ont pris conscience de la mort pour la première fois. Ils s’y sont adaptés, évidemment. Mais cette génération, exposée avec brutalité au catastrophisme du discours des adultes sur l’avenir de la planète, a perdu une partie de sa gaieté.

Le premier des droits de l’enfant, c’est d’être un enfant. Malheureusement, les enfants d'aujourd’hui sont susceptibles d’être kidnappés par des adultes qui les utilisent sans vergogne à leurs propres fins.

Les enfants ne sont plus à l’abri des technologies, lesquelles ont donné naissance aux réseaux sociaux transformés en toute impunité en terrains de jeu où sévissent des prédateurs.

Enfin, depuis quelques décennies, nombre d’adultes ont transformé des enfants en voyeurs de leurs turpitudes en prétendant les préparer à affronter les grands défis à venir. Mais, trop souvent, les enfants sont instrumentalisés, sans égard pour leur âge et leur capacité à comprendre le monde qui les entoure, par des adultes qui refusent de les respecter.

Ces enfants sont les premières victimes de la déshumanisation sociale actuelle.