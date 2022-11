Steve Hackett fait revivre Seconds Out

Steve Hackett fait revivre, depuis 2013, le «vieux» matériel de Genesis. Il s’attaque, cette fois, au mythique album en spectacle Seconds Out, qu’il présente en intégralité.

Il reprend les pièces de cet album double enregistré en 1976 et en 1977, lors des tournées A Trick of the Tail et Wind and Wuthering, et sur lequel on retrouve les Squonk, Firth of Fifth, The Cinema Show, Supper’s Ready et l’explosif doublé Dance on a Volcano / Los Endos.

Steve Hackett et ses musiciens seront de passage, mardi soir, à la Salle Wilfrid-Pelletier de Montréal et, le 4 décembre, au Grand Théâtre de Québec.

Seconds Out, comme son titre l’indique, marquait aussi la fin de l’association entre le guitariste de 72 ans et la formation britannique qui l’a rendu célèbre.

«Je ne savais pas, lors de la tournée Wind and Wuthering, que j’étais pour quitter le groupe. J’y pensais. J’avais envie de faire des choses en solo et Genesis me l’interdisait. J’aimais le groupe, mais j’avais aussi envie de grandir en tant que musicien et d’être à la tête de mon propre groupe», a-t-il indiqué lors d’un entretien.

Sa propre version

Steve Hackett avoue que ce questionnement ne l’a pas empêché de vivre de bons moments lors de cette tournée qui s’est arrêtée au Forum de Montréal et au Colisée de Québec.

«Genesis devenait plus gros. C’était une période où tout ce que l’on faisait fonctionnait. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous étions à notre plus haut niveau en tant que groupe. Nous étions brillants en spectacle et les auditoires étaient fantastiques. Et tout ça arrivait après le départ pas évident de Peter Gabriel et l’arrivée de Phil Collins comme chanteur», a-t-il fait remarquer.

Pour plusieurs amateurs de rock progressif, Seconds Out est un des meilleurs albums en spectacle de tous les temps. Steve Hackett n’est pas totalement en désaccord avec cette affirmation, mais il a des réserves.

Il a lancé, l’automne dernier, avec ses musiciens, sa propre version de Seconds Out. L’album Genesis Revisited Live: Seconds Out & More, a été enregistré à Manchester, lors du segment britannique de cette tournée.

«Je crois que le résultat est supérieur à Seconds Out. On entend ma guitare et ça, c’est une grande amélioration versus la version originale», a-t-il laissé tomber.

Matériel en solo

Le guitariste a donné beaucoup de concerts, au cours des neuf dernières années, où l'accent était mis sur la musique de Genesis. Il a très peu touché au matériel de ces cinq albums solos qu’il a fait paraître depuis 2003. Surrender of Silence, son dernier, a été lancé en 2021.

«Je vais peut-être aller dans cette direction après la tournée Foxtrot at Fifty qui pourrait passer par l’Amérique du Nord en 2023, où je reprends Foxtrot en intégralité. J’ai du matériel très fort sur Surrender of Silence et j’aimerais en faire plus en spectacle», a-t-il mentionné.

Steve Hackett n’a pas l’intention de faire une tournée où il interpréterait l’intégralité de l’album The Lamb Lies Down on Broadway. Il y a des groupes qui le font, a-t-il dit, en faisant référence aux Québécois du groupe hommage The Musical Box.

«Je préfère piger un peu partout dans le répertoire. Les tournées Seconds Out et Foxtrot sont constituées, selon moi, du meilleur de Genesis. Il y a des promoteurs qui aimeraient que je fasse The Lamb. Je n’ai pas de plan, en ce moment, pour aller dans cette direction», a-t-il fait remarquer.