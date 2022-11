Un verdict nul qui complique la vie du Cameroun et de la Serbie

Des moments d’inattention de part et d’autre ont coûté la victoire au Cameroun et à la Serbie, de sorte que les deux nations ont dû se contenter d’un verdict nul de 3 à 3 qui les placent en difficulté dans le groupe G de la Coupe du monde de soccer, lundi à Doha.

• À lire aussi: Lionel Messi dans la MLS : pas si vite

• À lire aussi: CF Montréal: un entraîneur quitte l’Académie

Strahinja Pavlovic et Sergej Milinkovic-Savic ont tour à tour touché la cible pendant les arrêts de jeu de la première demie. Puis, Aleksandar Mitrovic en a ajouté à la 53e minute pour donner une avance de deux buts aux Européens.

Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting ont toutefois répliqué, prenant chaque fois la défensive serbe par surprise, pour créer l’égalité.

Si les deux équipes demeurent en vie en vertu de ce résultat, l’ambiance était certainement différent dans les deux vestiaires après la rencontre. Du côté camerounais, on était bien entendu très heureux de cette remontée.

«C'est la raison pour laquelle on fait ce beau métier qu'est le soccer, a déclaré le milieu Gaël Ondoua, selon l’AFP. C'est la folie de ce sport. On n'avait plus rien à perdre, c'est pour ça qu'on allait à fond sur chaque ballon. C'est un point gagné, on va se cincentrer sur le prochain match et sur la seconde période où on était meilleur.»

Têtes basses

Dans le clan serbe, la déception était vive. Si les deux buts camerounais en deuxième demie étaient à quelques centimètres du hors-jeu, on ne cherchait pas à se mettre la tête dans le sable. Une qualification pour les matchs éliminatoires devient presque une mission impossible.

«Les têtes étaient un peu basses dans les vestiaires, a dépité le gardien Vanja Milinkovic-Savic. Une petite inattention que nous avons payée trop cher. C'est le Mondial, toutes les équipes savent jouer au soccer et malheureusement, elles te font payer cher ces petits détails. Mais il faut garder la tête froide.»

Le Cameroun affrontera maintenant le Brésil, tandis que la Serbie a rendez-vous avec la Suisse. Pour les deux équipes, ce sera un bon défi et les astres devront être alignés pour se qualifier.

«On a encore l'opportunité de se qualifier, nous aimons bien prendre le chemin le plus difficile pour atteindre nos objectifs», a reconnu l’entraîneur Dragan Stojkovic.

Par ailleurs, le gardien du Cameroun André Onana a été écarté de l’équipe en raison de son «indiscipline». L’entraîneur Rigobert Song n’a pas donné de détails, se contentant de dire que «dans un groupe, il faut respecter les règles».

Le Ghana conserve ses chances

Dans le deuxième match du jour, le Ghana a fait preuve de résilience, répliquant rapidement à un doublé de la Corée du Sud pour finalement l’emporter 3-2.

Les «Black Stars» ont rapidement pris les devants dans cette rencontre, gracieuseté de Mohammed Salisu et de Mohammed Kudus. Mais Cho Gue-sung a marqué deux fois, aux 58e et 61e minutes de jeu, pour créer l’égalité.

Quoi qu’il en soit, Kudus est revenu à la charge à la 68e minute, de sorte que le Ghana demeure en vie au sein du groupe H, après un match très émotif de part et d’autre.

«Il y avait beaucoup d'émotions, a dit l’entraîneur ghanéen Otto Addo, selon l’AFP. La Corée du Sud a joué un excellent match, ils nous ont pressés. Après 20 minutes, on a repris le contrôle du match et on a eu de bonnes combinaisons.»

«Après la mi-temps, on a eu de vrais problèmes, mais félicitations à toute l'équipe d'avoir trouvé les ressources pour marquer ce troisième but. On a eu un peu de chance, mais c'est le football. Je suis très content que notre jeu passionné soit récompensé.»

Du côté de la Corée du Sud, on estime que le résultat n’est pas représentatif du match.

«Nous avons suffisamment bien joué pour gagner, a déclaré le pilote Paulo Bento, qui a par ailleurs écopé d’un carton rouge à la fin du match avoir avoir fortement critiqué la gestion des arrêts de jeu de l’arbitre en deuxième demie. Ce n'est pas un résultat équitable, je ne suis pas content du résultat, mais de la performance.»

Un douloureux souvenir

Le Ghana fera maintenant face à l’Uruguay dans son dernier match de la phase de groupe, avec un possible billet pour les rencontres éliminatoires à l'enjeu.

Ce rendez-vous aura une signification particulière pour la nation africaine, éliminée par l’Uruguay en quart de finale du Mondial en 2010. Le match a été rendu célèbre par l’arrêt de la main de Luis Suarez à la toute fin de la prolongation et du tir de pénalité raté par le Ghana ensuite. L’Uruguay avait ensuite triomphé aux tirs au but.

«Ce sera une approche différente contre une équipe difficile. On devra être à notre mieux pour espérer les battre, mais j'ai confiance. Cet incident remonte à longtemps et on ne doit pas forcément y penser en termes de revanche», a toutefois nuancé Addo.

La Corée du Sud, pour sa part, devra absolument vaincre le Portugal pour espérer poursuivre sa route.

-Avec l'AFP