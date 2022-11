Will Smith comprendrait si les gens ne voulaient pas voir son nouveau film

Will Smith affirme qu’il comprendrait la décision des spectateurs si ceux-ci jugeaient qu’ils n’étaient pas prêts encore à aller voir un film dont il est la vedette.

L’acteur de 54 ans a fait cette déclaration au journaliste Kevin McCarthy en assurant la promotion du drame historique Emancipation, qui débarque sur la plateforme Apple TV+ le 9 décembre prochain. Il s’agira de son premier rôle au cinéma depuis qu’il a giflé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, en mars dernier.

«Je comprendrais totalement si les gens n’étaient pas prêts, je respecterais cela et je leur laisserais leur espace pour ne pas être prêts» a souligné Will Smith dans cette entrevue qui a été partagée lundi sur le compte Twitter du journaliste.

En revanche, l’acteur souhaite que l’équipe du film ne soit pas pénalisée par son comportement aux Oscars.

«Ma plus grande préoccupation est mon équipe. Antoine [Fuqua, le réalisateur] et l’équipe du film ont accompli, à mon avis, le meilleur boulot de leur carrière et j’espère vraiment que mes agissements ne les pénaliseront pas. À ce stade-ci, c’est pour cela que je travaille. J’espère que la puissance du film, et sa résonnance actuelle, inciteront les gens à aller le voir et à reconnaitre l’incroyable talent des gens qui ont travaillé sur ce projet.»

Dans Emancipation, Will Smith se glisse dans la peau d’un homme qui a participé à l’abolition de l’esclavage, au 19e siècle.

Rappelons que Will Smith a créé une onde de choc à Hollywood en mars dernier en montant sur la scène des Oscars pour gifler l’humoriste Chris Rock après que celui-ci eut fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith. Dans les jours suivant la controverse, Smith a présenté ses excuses et a été banni de la cérémonie des Oscars pour une période de 10 ans.