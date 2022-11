PELCHAT, Marie-Josée



À Lévis, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Marie-Josée Pelchat, fille bien-aimée de Marcel Pelchat et de feu Claire Lagueux. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son père, sa sœur adorée Nancy (Jacquelin Brisson) et ses merveilleux enfants dont elle est si fière: Anne-Sophie (Marc-Olivier Tanguay), Jacob (Pascale Gendron) et Charles-Éric (Marie-Alex Bussières); ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Pour l'avoir si bien soutenue, merci à Johanne Bussières, Marie-Josée Bélisle, Chantal Côte, Suzanne Benoit et Sébastien Dufresne. Ils lui ont été précieux. Un merci particulier au père de ses enfants, Éric Pelchat, pour son soutien et sa présence indéfectibles en ces moments difficiles. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 2 décembre 2022, de 18 h 30 à 21 h ainsi que le samedi 3 décembre 2022, de 8 h 45 à 10 h 30.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme qui lui tenait à cœur et qui la touchait énormément, soit: Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.