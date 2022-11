Comment éviter un drame?

J’écris en mon nom et en celui de ma mère. Depuis trois ans, ma sœur sort avec un type étrange. Elle a mis du temps à nous le présenter parce qu’il ne voulait pas nous connaître. Ma sœur ne sait d’ailleurs rien de sa famille à lui puisqu’il ne veut lui présenter personne.

On l’a rencontré à quelques reprises au début, mais depuis un an, il utilise tous les prétextes pour ne pas nous voir. Ce qui lui a permis à elle de nous livrer certains secrets sur leur vie à deux qui ne nous disent rien de bon. Il l’empêche de sortir avec ses amies. Il surveille étroitement ses heures de retour du travail pour être bien certain qu’elle se rend directement de l’hôpital, où elle travaille comme préposée aux bénéficiaires, jusque chez eux.

C’est lui qui fait toutes les courses pour la maison, car selon ce qu’elle nous a dit, il aurait peur qu’elle se fasse aborder dans un lieu public par quelque maniaque qui pourrait l’attaquer. Et le comble de tout, c’est que depuis qu’il a appris qu’elle était enceinte, il souhaiterait qu’elle cesse son travail à l’hôpital pour ne pas perdre l’enfant, alors qu’elle est en pleine forme.

La dernière fois qu’on l’a vue, elle nous a semblé quelque peu paniquée par les pressions qu’il mettait sur elle pour qu’elle donne sa démission à l’hôpital, mais dès qu’on tente de lui dire que cet homme veut la dominer et peut-être même la séquestrer, elle se braque et nous dit à quel point elle se sent en sécurité avec lui. On n’a pas abordé le sujet de la violence, car personne, y compris ma mère, n’a jamais vu de bleus sur ma sœur. Mais est-ce assez pour ne pas craindre le pire ? Comment la rendre consciente du danger qui pourrait éventuellement la guetter ?

Anonyme

Je vous comprends d’être inquiète, car les indices d’une volonté de domination de la part de ce garçon sont évidents. Et comme chacun sait, le fait de porter son enfant rend votre sœur encore plus vulnérable. Le cercle de la violence est vicieux, parce qu’il suppose toujours une victime qui, même si elle est peu à peu prise au piège, ne voit pas l’étau qui se resserre sur elle. Elle prend ça pour de l’amour extrême.

Comme on sait aussi que mentir à son entourage est une échappatoire souvent utilisée par les victimes, il se peut que votre sœur vous mente sur les agissements du monsieur en question, et qu’elle minimise ce qui lui arrive, de peur de ternir l’image de l’objet de son amour. L’important c’est de ne pas la perdre de vue, de garder le contact coûte que coûte, car elle aura besoin de vous un de ces jours. Ne la jugez pas, car elle est totalement coincée entre l’arbre et l’écorce, et elle ne voit pas d’autre façon de s’en sortir que d’être fidèle et loyale à son bourreau, qui, à ses yeux, agit de la sorte justement parce qu’il l’aime.