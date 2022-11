Coupe du monde : les Pays-Bas qualifiés, le Qatar écarté

Les Pays-Bas ont accédé aux huitièmes de finale de la Coupe du monde de soccer en vertu d’une victoire de 2 à 0 contre le Qatar, mardi au Al Bayt Stadium, et ils peuvent encore une fois dire merci à Cody Gakpo.

• À lire aussi: Davies ne voulait pas faire d’ombre

• À lire aussi: Coupe du monde de soccer: fin de partie pour le militant italien au drapeau arc-en-ciel

Gakpo a ouvert la marque à la 26e minute avec son troisième filet de cette compétition. Il avait fait la même chose dans un gain de 2 à 0 contre le Sénégal à la 84e minute, puis contre l’Équateur dans un verdict nul de 1 à 1.

«C'était vraiment très important de gagner ce match et surtout de continuer à améliorer notre jeu, a-t-il dit selon l’AFP. On veut gagner chaque match, les uns après les autres, parce que notre objectif est d'être champion du monde. On travaille dur pour ça. Le fait d'avoir marqué trois buts? C'est toujours important de marquer, bien sûr, mais je suis content d'aider l'équipe.»

Les Néerlandais ont ainsi atteint leur objectif de terminer au premier rang du groupe A, selon les dires de l’entraîneur Louis van Gaal

À la prochaine fois

Qualifié comme équipe hôtesse, le Qatar a pour sa part subi une troisième défaite en autant de parties.

Les favoris locaux ont ainsi encaissé sept buts contre les Pays-Bas, le Sénégal et les Pays-Bas tout en n’en ayant marqué qu’un seul. Il s’agissait toutefois d’une première participation au Mondial pour les représentants de ce pays du golfe persique, qui en ont profité pour faire le plein d’expérience.

«C'est une bonne expérience, c'est une première Coupe du monde pour nous, on est quand même contents, a expliqué le milieu Karim Boudiaf, selon l’AFP. Ça va beaucoup nous servir pour le futur. En Coupe du monde, le niveau est vraiment élevé, on l'a vu, mais on est quand même satisfait.»

Les Qataris se tournent maintenant vers le Mondial de 2026, qui sera disputé en Amérique du Nord, avec la ferme intention de se qualifier et d’y connaître un meilleur parcours.

«On espère que la prochaine Coupe du monde sera meilleure. C’est le soccer, on n’a pas très bien démarré le tournoi et ensuite, on a joué contre des équipes très fortes, c’est difficile, a dit le défenseur Pedro Miguel. On a fait de notre mieux, mais ce n’était pas possible, il faut passer autre chose et apprendre de nos erreurs.»