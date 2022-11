GRENIER, Rodrigue



Le 25 novembre 2022, chez lui et entouré de sa famille, est décédé monsieur Rodrigue Grenier, époux de madame Micheline Tremblay depuis 59 ans. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireOutre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses trois filles et son gendre: Karen (René Lacroix), Annie et Julie, et ses cinq petits-enfants : Olivier et Jérôme Lacroix, Gabrielle et Mélanie Rocabruna-Grenier et Loïc Mestokosho. Lui survivent ses deux frères : Pierre-Paul (feu Monique Boulanger) et Maurice, et ses belles-sœurs : Françoise Girard (feu Michel Tremblay) et Charlotte Tremblay (feu Camil Gagnon). Il laisse également dans le deuil des cousins et cousines des familles Bissonnette, Boutet et Thomassin, sa cousine Carole Duquet, ainsi que des amis et amies. Il est allé rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères : Liliane (Georges Bélanger), Christine (Claude Latouche), Monique, Élise (Normand Langlais) et Léna (Gilles Lefrançois).