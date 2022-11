Des vols à rabais offerts à partir de Québec par Flair dès juillet

La compagnie aérienne à rabais Flair offrira des vols à partir de Québec dès juillet prochain, à destination de Halifax et Edmonton.

Les vols vers Halifax débuteront le 6 juillet à raison de trois fois par semaine, tandis que les vols pour Edmonton commenceront le 7 juillet et seront offerts deux fois par semaine.

Les tarifs aller simple incluant les taxes et les frais débuteront à 49$ pour Halifax et 59$ pour Edmonton.

«C’est la première fois qu’un transporteur à très bas prix fait son entrée à Québec», a souligné Mike Arnot, porte-parole de Flair.

Les opportunités de marché ont guidé le transporteur à choisir Halifax et Edmonton pour établir ses premières liaisons à partir de Québec.

«Il n’y avait aucun lien direct entre Halifax et Québec qui sont toutes les deux des destinations touristiques importantes. C’est un marché dans lequel Flair pouvait entrer immédiatement avec des tarifs à très bas prix et éviter que les gens passent par Toronto pour aller à Halifax ou vice-versa. Edmonton, c’est la porte pour les montagnes Rocheuses. Il y a une demande touristique que l’on prévoit, mais en même temps, il y a beaucoup de monde d’Edmonton qui veut visiter Québec, une ville magnifique en Amérique du Nord. Pour les autres destinations, on n’a aucune annonce à faire aujourd’hui, mais certainement que l’on prévoit que le réseau de Flair va s’agrandir à Québec dans l’avenir», a poursuivi M. Arnot.

Modèle d’affaires

La compagnie aérienne fait le pari qu’on offrant des prix aussi bas, elle peut stimuler la demande.

«Le modèle «ultra low-cost carrier» fonctionne très bien dans plusieurs parties du monde notamment en Europe et aux États-Unis», a-t-il ajouté.

«À travers le monde, ce sont les compagnies à bas prix qui gagnent tous les passagers post-pandémie. Regardez la croissance de Ryanair et Wise en Europe. Au Canada, on n’a pas vraiment eu un transporteur à bas prix indépendant. (...) La compagnie Flair est maintenant le 3e transporteur pour des vols domestiques au Canada, après seulement deux ans.»

Plus de variété

Pour le président et chef de la direction de l’Aéroport de Québec, Stéphane Poirier, il s’agit d’une annonce majeure. Les discussions avec Flair étaient en cours depuis près de deux ans.

«L’annonce d’aujourd’hui répond à une demande de la population et cela s’inscrit en droite ligne avec ce que nous avons décidé de faire, c’est-à-dire, d’offrir toujours plus d’options de voyage sans escale.

Les gens de Québec veulent une plus grande variété de transporteurs et nous sommes contents que Flair ait choisi d’investir dans notre marché, mais maintenant, pour que ça fonctionne, il faut que les gens de Québec soient au rendez-vous et nous avons très confiance que les gens vont répondre», a mentionné M. Poirier.

«Flair et l’aéroport de Québec ont l’intention encore de développer de nouvelles routes, mais il faut que les deux routes de l’été prochain soit un franc succès. Si ça fonctionne bien, il n’y a pas de raison pourquoi Flair ne voudrait pas continuer à investir dans notre marché», a poursuivi M. Poirier.

Les billets d'avions sont disponibles sur le site FlyFlair.com aujourd'hui.

La compagnie dispose d’une flotte d’avions Boeing 737 Max ou 737-8 avec une capacité de 189 passagers. La compagnie dessert plus de 35 villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Des frais additionnels s'appliquent pour les bagages enregistrés et les services optionnels.