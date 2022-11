Frappe de missile russe en Pologne: c’était faux

Le journaliste qui a rapporté la fausse affirmation d'un responsable des services de renseignement américains selon laquelle la Russie avait lancé des missiles sur la Pologne a été licencié par l’agence Associated Press.

La nouvelle inquiétante a été immédiatement reprise par tous les médias à travers le monde: ça semblait le début d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, dont la Pologne est membre. L’information erronée a été rétractée par l’AP quelques heures plus tard: «Des rapports ultérieurs ont montré que les missiles étaient de fabrication russe et qu’ils avaient très probablement été tirés par l'Ukraine pour se défendre contre une attaque russe.»

Une cheffe de rédaction crédule

Selon le Washington Post, lorsqu’un membre de l’équipe éditoriale a demandé si l'agence ne devrait pas obtenir une confirmation d'une autre source avant de diffuser l'information, une éditrice séniore a déclaré: «Je ne peux pas imaginer qu’un responsable des services de renseignement des États-Unis puisse avoir tort à ce sujet.» Elle ne connaît vraiment pas l'histoire de son pays.

Ça ne serait pas la première fois que de hauts responsables américains répandent des mensonges, sous des administrations tant démocrates que républicaines. C’est malheureusement une technique utilisée par la plupart des gouvernements quand il y va de leurs intérêts. Ils «coulent» de fausses informations aux journalistes pour amener le public à soutenir leurs objectifs politiques.

Fakes news: de terribles conséquences

Pensez aux armes de destruction massive inexistantes de Saddam Hussein et à tous les autres mensonges de l'administration Bush pour justifier son invasion de l'Irak.

Après l'élection présidentielle de 1964, le président Lyndon Johnson décida d’intervenir massivement en Indochine pour sauver la région du communisme. Il fallait un casus belli. Washington annonça que des vedettes nord-coréennes avaient attaqué le destroyer USS Maddox près des côtes du Nord-Vietnam.

C’était un mensonge ayant pour objectif que le Congrès autorise l’envoi de centaines de milliers de soldats au Vietnam. La fameuse résolution du golfe du Tonkin allait coûter la vie à plus de 57 000 militaires américains et à près de deux millions de Vietnamiens, dans les 11 années de conflits qui suivirent. Une guerre perdue par les Américains.

En 1898, le cuirassé américain Maine est ravagé par une formidable explosion dans le port de La Havane. Cuba était alors une colonie espagnole. Madrid fut accusée d’être responsable de l’explosion. L’Espagne n’avait absolument aucune raison d’attaquer un navire américain, surtout durant une escale dans l'une de ses colonies.

Les dirigeants américains purent compter sur la démagogie belliciste et mensongère de la chaîne de journaux jaunes du magnat William Randolph Hearst qui, en propageant la fausseté dans l’opinion publique, permit au président McKinley d’obtenir du Congrès une déclaration de guerre contre Madrid. Washington à l’époque voulait s’emparer des colonies espagnoles pour faire des États-Unis une puissance impériale.

Pour finir, la question qui tue

Si la source n’a pas été inventée de toutes pièces par le journaliste, pourquoi donc un haut responsable a-t-il propagé sous couvert d'anonymat cette fausseté qui aurait pu avoir des suites catastrophiques?