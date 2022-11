ICI Télé: une sixième saison pour «Discussions avec mes parents»

La comédie «Discussions avec mes parents» aura droit à une sixième saison dès septembre 2023 sur ICI Télé.

Il reste trois épisodes à l’actuelle saison de l’émission créée par l’humoriste, comédien et auteur principal François Morency. Ce dernier est épaulé à l’écriture par Benoit Pelletier, Pierre Prince et Caroline Allard, ainsi que par Pascal L’Heureux à la réalisation.

«Merci au public de nous suivre dans cette aventure en si grand nombre. L’écriture des 13 épisodes de la 6e saison est entamée, et je peux confirmer qu’outre les personnages déjà familiers, les nouveaux dont on a fait la connaissance cette saison – et qui ont fait sensation! – seront de retour. Je vous promets que vous reverrez la petite Lola (Victoria Bouchard), Madame Dupuis, la femme de ménage (Danielle Fichaud), Chantal, la nouvelle conjointe de Raynald (Amélie Bernard) et Alexis (Madi Chirara), l’assistant de François!», a dit François Morency, idéateur, auteur principal et comédien, dans un communiqué mardi.

La moyenne d’écoute de «Discussions avec mes parents», émission produite par Guillaume Lespérance d’A Média, atteint 1 251 000 téléspectateurs chaque lundi, à 19 h 30, sur ICI Télé, selon la firme Numeris. Le diffuseur public rediffusera la troisième saison dès le vendredi 13 janvier, à 21 h.