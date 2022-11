Ingérence chinoise: enquête de la GRC, mais pas de preuves en lien avec les élections

Malgré une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur une possible ingérence chinoise dans les affaires canadiennes, il n’y a pas de preuves comme quoi Pékin a eu des actes répréhensibles lors des élections fédérales de 2019.

C’est ce qu’a mentionné la commissaire Brenda Lucki dans une lettre envoyée lundi au comité de la Chambre des communes responsable d’étudier une possible ingérence de la Chine lors du vote de 2019, lettre obtenue par The Globe and Mail.

«Dans le contexte de l'élection générale fédérale de 2019, la GRC n'a mené aucune enquête criminelle sur des activités liées aux élections, car il n'y avait aucune preuve à l'époque. Cela dit, la GRC peut confirmer qu'elle mène actuellement des enquêtes sur des activités d'ingérence plus larges d'acteurs étrangers», a notamment écrit Mme Lucki dans sa lettre.

Pouvant ultimement «nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou de tout État allié ou associé au Canada», les détails de ces enquêtes ne peuvent pas être divulgués, a également indiqué la commissaire Lucki.

Questionné sur ce sujet lors d’une mêlée de presse, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a indiqué qu’ils ne pouvaient pas commenter cette enquête, mais il a tout de même rappelé qu’un comité d’experts avait confirmé «qu’en 2019 et 2021, les élections étaient libres et démocratiques».

Rappelons que la commissaire aux élections refuse de dévoiler si une enquête a été ouverte, ou pas, concernant la possible ingérence chinoise aux élections de 2019.