Jean Lapointe aurait mérité des funérailles nationales, selon les partis d’opposition

Des funérailles nationales auraient été de mise pour le «géant de la culture québécoise» que fut Jean Lapointe, estiment les partis d’opposition.

Le Bureau du protocole du ministère des Relations internationales et de la Francophonie a déterminé que Jean Lapointe ne répond pas aux critères pour ce protocole accordé aux grandes personnalités publiques, comme Guy Lafleur, Jean Béliveau et René Angélil, a révélé le Journal lundi.

Interrogé sur la nature des critères en question, le MRI a fait savoir mardi que l’analyse «s’appuie principalement sur les précédents établis depuis le 21 décembre 1996, date des premières funérailles nationales organisées au Québec», qui furent celles de Gaston Miron, et qu’offrir de telles obsèques «est un fait rare», généralement réservé à d’anciens ministres.

«Depuis 1996, seulement 13 funérailles officielles ont été organisées par le Protocole», a ajouté le MRI.

Cette décision attriste la famille, qui considèreque M. Lapointe aurait mérité «cette ultime attention».

À l’Assemblée nationale, ce sentiment est partagé par les partis d’opposition. Le député péquiste Pascal Bérubé a souligné avoir écrit un message sur les réseaux sociaux au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, dès le 21 novembre, pour demander au gouvernement d’intervenir, un message qui est demeuré sans réponse.

«Je pense que Jean Lapointe est un acteur important, un musicien important, mais j’ajouterais que 40 000 personnes qui ont été traitées à la maison Jean-Lapointe, ça mériterait considération», a-t-il déclaré mardi en marge de l’ouverture de la session parlementaire.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, croit lui aussi que des funérailles nationales «auraient été pleinement justifiées», même s’il reconnait «qu’il y a des règles». «Si vous me demandez mon opinion personnelle, je pense, ça aurait été justifié», a-t-il dit.

Du côté de Québec solidaire, la députée Ruba Ghazal a souligné qu’il est «important de rendre hommage à l’héritage culturel et social de ce grand homme, ainsi qu’à son engagement citoyen dans les dernières décennies de sa vie».

«Je vais laisser le gouvernement du Québec nous expliquer pourquoi des funérailles nationales lui ont été refusées», a-t-il ajouté.

À son entrée au Salon bleu, François Legault a pour sa part rappelé que le gouvernement «va aider la famille Lapointe à ce que ses funérailles soient bien organisées et qu’on lui rende hommage, et que les Québécois puissent lui rendre hommage».

Lundi, l’attaché de presse du premier ministre a souligné que le gouvernement posera certains gestes pour rendre un «hommage senti et mérité» à Jean Lapointe. Le jour des funérailles, le drapeau de la tour centrale du parlement sera mis en berne pour manifester le deuil collectif du peuple québécois. Québec accompagnera également la famille dans l’organisation et l’exécution des obsèques, offrira des fleurs, et enverra un représentant du gouvernement aux funérailles.