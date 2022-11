Justin Trudeau n'avait tout simplement plus le choix

De loin le témoin le plus attendu à la commission Rouleau, Justin Trudeau s’en est fort bien sorti. Vendredi, il s’est expliqué longuement de son recours en février à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à l’interminable occupation illégale d’Ottawa par le soi-disant convoi de la liberté.

Il s’en est expliqué avec calme, minutie et moult détails. L’éventuel rapport du juge Paul Rouleau saura dire si ce recours était justifié sur le plan juridique. Le témoignage du premier ministre confirme néanmoins qu’en termes plus larges de realpolitik et de sécurité, il n’avait tout simplement plus le choix.

On en retiendra d’ailleurs sa confirmation de la genèse même du gâchis. Soit l’inaction et l’incompétence béates de Peter Sloly, alors chef de la police d’Ottawa.

Avant l’arrivée d’un convoi massif exigeant la levée de toutes les mesures sanitaires et la destitution du premier ministre, Peter Sloly n’avait pas jugé bon de faire installer un périmètre de sécurité pour empêcher les camions de s’installer autour du parlement tout en laissant les gens manifester à pied.

Il avait même cru les organisateurs lorsqu’ils lui ont juré que le convoi partirait après deux jours. Sur les médias sociaux, ils annonçaient pourtant leur intention ferme de s’installer jusqu’à ce que leurs demandes soient satisfaites.

Surréaliste

Ajoutée à l’inertie du premier ministre ontarien Doug Ford, l’apathie ahurissante de la police d’Ottawa a perduré après l’arrivée du convoi. En pleine capitale d’un pays du G20, le chaos était surréaliste.

Le convoi participait en effet d’un fanatisme évident qui allait beaucoup plus loin qu’un simple désaccord sur les mesures sanitaires. Une nébuleuse de mouvements complotistes, dont une partie du financement venait de la filière américaine trumpienne, formait son noyau dur.

S’y trouvaient des apôtres décomplexés de l’extrême droite, des suprémacistes blancs, des néonazis et des chrétiens messianiques, tous convaincus d’être persécutés par le «dictateur» Justin Trudeau.

Le fanatisme expliquait leur détermination de fer à occuper Ottawa aussi longtemps qu’il le faudrait. Il expliquait aussi leurs comportements grossiers et agressants contre des résidents traumatisés, des commerçants privés de leur gagne-pain et des journalistes venus faire leur boulot.

Il fallait agir

Bref, ces martyres autoproclamés criaient «freedom» à tue-tête tout en privant les autres de la leur. Sans surprise, la situation a vite dégénéré. Y compris par l’occupation du pont Ambassador et la création à l’étranger d’autres soi-disant convois de la liberté en appui à celui d’Ottawa.

Devant le commissaire Rouleau, Justin Trudeau a donc expliqué qu’en plus de la crainte réelle de voir éclater des violences encore pires, il lui fallait agir.

L’effet du recours exceptionnel à la Loi sur les mesures d’urgence fut immédiat. Sous le coup de cette version modernisée et nettement mieux encadrée de la défunte Loi sur les mesures de guerre, les forces policières, dont la Sûreté du Québec, ont enfin dispersé le convoi.

Elles l’ont fait de manière concertée tout en respectant les droits fondamentaux des occupants. Quelle leçon en retiendra-t-on pour l’avenir? Qu’il faut tout faire en amont pour ne PAS être obligé d’invoquer cette loi.

Bref, considérant la montée en Occident d’une violence inquiétante contre les institutions démocratiques, qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir.