L’ambition de Marchand devra attendre

La «vision ambitieuse» annoncée depuis un an par Bruno Marchand devra attendre, freinée par la zone de turbulence qui frappe l’économie mondiale, et qui le contraint à présenter un budget prudent et conservateur.

Le premier véritable budget Marchand ne révolutionne rien, dans un contexte difficile qui a représenté, selon le maire, un casse-tête pour son élaboration.

M. Marchand et son équipe ont quand même du front de présenter la hausse de taxes de 2,5 % quasiment comme s’il s’agissait d’une faveur pour les citoyens et commerçants. Cela sous prétexte qu’on ne se base pas sur l’inflation bien plus élevée, comme d’autres villes.

Les citoyens vont néanmoins encaisser, en plus de hausses de tarifs diverses, la plus importante augmentation de taxes depuis 15 ans à Québec. Celle-ci a d’ailleurs été dénoncée par la Chambre de commerce, étant donné «le contexte difficile et incertain».

Écoutez la chronique de Karine Gagnon au micro de Benot Dutrizac , disponible en balado sur QUB radio :

Piger dans les réserves

Puis, s’il peut éviter de taxer encore davantage cette année, M. Marchand doit une fière chandelle à son prédécesseur et à son instauration d’un solide cadre financier en 2009.

Québec a ainsi pu cumuler des réserves pour paiement comptant d’immobilisations, et une réserve financière pour le paiement de la dette. On limite ainsi le recours à l’emprunt, ce qui est d’autant plus gagnant dans le contexte, avec la hausse des taux d’intérêt.

Pour atténuer le choc des turbulences externes, la Ville peut donc piger dans ses réserves et utiliser des sommes disponibles, ce qui est la chose à faire, souligne Luc Monty, directeur général.

Ce dernier a salué la bonne gestion financière de la Ville, ces dernières années. Le fait de générer des liquidités importantes, dans un contexte économique difficile, «vient atténuer nos souffrances», a-t-il souligné.

Comme tous les objectifs du cadre étaient pratiquement atteints, Bruno Marchand a le bon sens de poursuivre dans la même veine. Il fixe des cibles additionnelles à atteindre pour diminuer la dette et son ratio par rapport aux autres villes canadiennes.

Cela s’inscrit en droite ligne avec le souhait de la nouvelle équipe d’avoir une vision à long terme, a précisé M. Monty.

Dans le même esprit, le maire crée aussi une réserve d’infrastructures pour changements climatiques, qui démarre avec 15 M$ et qu’on souhaite voir atteindre 300 millions d’ici 2028. Il faudra voir les critères utilisés, mais cela évitera aussi de pelleter des dépenses imprévues aux générations futures.

Le maire a souligné que 93 % de ce qui est investi dans le plan d’investissements est lié au développement durable, qu’il qualifie de clé de voûte pour assurer la pérennité de la Ville. Pour en arriver à une telle conclusion, il se prête cependant à une interprétation des plus larges, pour ne pas dire tirée par les cheveux, du concept.

Mieux prévoir

Par rapport à l’idée de prévoir les investissements sur 10 ans, plutôt que sur cinq ans, le maire Marchand fait valoir que «bien gouverner, c’est être capable de prévoir». Peut-être, mais à condition que cela ne serve pas à repousser les projets aux calendes grecques au besoin, comme le craignent les partis d’opposition.

Le maire assure le contraire, soutenu par le directeur général, qui y voit aussi une bonne stratégie quand vient le temps de planifier le financement des projets avec le gouvernement du Québec. L’avenir nous le dira.