Le combat de Kim Clavel à la Place Bell est reporté

Kim Clavel ne se battra finalement pas jeudi, à la Place Bell, elle dont le combat a été repoussé, mardi, par mesure préventive pour sa santé.

C’est son promoteur Yvon Michel qui a confirmé le tout sur son compte Twitter, mentionnant qu’il agissait «suite à la recommandation du docteur Francis Fontaine, concernant l’état de santé de Kim Clavel». Il a entre autres fait référence au virus de l’influenza dans sa publication, en plus de laisser sous-entendre que sa protégée faisait de la fièvre.

Le président et directeur général du Groupe Yvon Michel n’a pas offert plus d’informations, mais a révélé qu’il en dirait plus mercredi matin.

Suite à la recommendation du docteur Francis Fontaine, concernant l’état de santé de @KKlavel nous sommes contraints de reporter le combat d’unification prévu ce jeudi le 1 décembre à la Place Bell. Plus d’informations demain. #influenza #fievre #securite — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) November 30, 2022

Clavel doit certainement avoir une impression de déjà vu puisque son combat contre Yesenia Gomez a été repoussé trois fois pour de multiples raisons avant d’avoir lieu le 29 juillet dernier. Elle avait notamment contracté la COVID-19 au mois d’avril dernier.

Elle s’est par ailleurs exprimée sur Facebook en commentant une publication de Boxingtown au sujet de ce report.

«Je suis malade, je fais 40 de fièvre depuis [lundi] après-midi, je suis chanceuse d’avoir un promoteur qui a ma santé à cœur, a-t-elle écrit. Contrairement au basketball, je ne peux pas rester sur le banc si je me sens mal [parce que] la boxe, c’est dangereux. Alors je vais aller prendre soin de moi et revenir bientôt. Ce n’est que partie remise. Je suis ultra malchanceuse, c’est hors de mon contrôle.»

Clavel (16-0-0, 3 K.-O.) devait être opposée à la Mexicaine Yesica Nery Plata (28-2-0, 3 K.-O.) dans un combat d’unification. La Québécoise devait mettre à l’enjeu sa ceinture des mi-mouches du WBC, tandis que sa rivale mettait en jeu la sienne, celle de la WBA.