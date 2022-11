Le géant québécois Saputo perd 5,92% en Bourse

Le géant laitier québécois Saputo a eu une dure journée sur les marchés mardi en perdant 5,92% en Bourse après avoir été visé par le vendeur à découvert Spruce Point Capital.

«Saputo affirme avoir fait des progrès dans l'augmentation de la transparence et des divulgations aux investisseurs au cours du dernier exercice. Cependant, nous expliquerons pourquoi nous croyons que la transparence diminue », a dénoncé la firme dans un rapport pour l'attaquer.

À l’ouverture des marchés, le titre de Saputo a chuté de plus de 7%, avant de se redresser un peu pour finir à 32,26$, en baisse de 2,03$ ou 5,92%.

Manque de transparence

D’après Spruce Point Capital, Saputo est de moins en moins transparent à l’étranger, notamment en Australie.

«Elle cache sa propriété et ses dossiers financiers aux investisseurs en détenant sa participation dans une entité à numéro A.C.N. 166 119 133 Pty Ltd. qui n'est pas divulguée dans les documents réglementaires canadiens de Saputo», pointe le vendeur à découvert.

L’an dernier, d'autres québécoises, Lightspeed et Nuvei, avaient aussi été dans le collimateur de Spruce Point Capital.

Saputo se défend

Jointe par Le Journal, Saputo s'est vigoureusement défendue en disant que Spruce Point Capital n'avait jamais interagi avec elle.

«Saputo est d’avis que le rapport est sans fondement, et qu’il contient des interprétations erronées et des informations incorrectes, qui sont trompeuses et uniquement destinées à bénéficier à leur auteur», a répondu le transformateur québécois.

«La Société demeure concentrée sur les initiatives de son plan stratégique mondial et la réalisation d'une croissance rentable et durable pour l’ensemble de ses parties prenantes», a-t-on conclu.