Le gouvernement vient en aide à Plongeon Canada

Le gouvernement fédéral a accordé une somme de 3,641 millions $ à Plongeon Canada pour la promotion de son sport au pays et la mise en place de moyens pour la sécurité de ses adeptes.

D’ailleurs, la ministre des Sports, Pascale St-Onge, a confirmé qu’une somme de 58 500 $ sera consacrée à cette fin. De plus, 175 000 $ ont été remis pour l’organisation des Championnats mondiaux juniors ayant commencé dimanche au centre sportif du Parc olympique et qui se concluront le 4 décembre. L’organisme pourra utiliser le reste du montant pour «promouvoir le plongeon auprès de la population canadienne et appuyer les athlètes de haut niveau qui nous représentent sur les scènes nationale et internationale».

«Je suis fière de soutenir les associations sportives nationales pour qu'elles puissent mieux servir leurs athlètes et leurs membres, et rendre leur sport plus sécuritaire, a déclaré la ministre par voie de communiqué. Grâce à notre financement, Plongeon Canada sera en mesure d'offrir des milieux d'entraînement plus sécuritaires pour tout le monde, de mieux soutenir les athlètes de haut niveau et de mener plus efficacement ses activités courantes.»

«Quand nos athlètes ont plus d'occasions de mettre leurs habiletés à l'épreuve sur la scène internationale, c'est toute la population qui en profite. Voilà exactement ce qu'accompliront les Championnats mondiaux juniors de plongeon de la FINA, en plus d'inciter les jeunes à tendre vers l'excellence et à rester actifs», a-t-elle ajouté.

La fédération nationale compte 7021 membres et les fonds lui étant ici octroyés proviennent du Programme de soutien au sport, institué par Sport Canada. L’argent consacré aux Mondiaux juniors est toutefois rattaché au Programme d’accueil de cette entité.