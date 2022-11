Le marché immobilier actuel au Québec: qu’en est-il des condos?

Au cours de ces dernières années, le marché de l’immobilier au Canada et particulièrement au Québec a connu des bouleversements significatifs. L’inflation – avec ses conséquences sur le pouvoir d’achat des particuliers – a contraint ces derniers à opter pour des logements modestes, dont les condos. La question à se poser est de savoir comment se porte actuellement le marché des condominiums.

Faits importants à connaître pour acheter en 2023

Avant de s’engager sur le marché de l’immobilier en 2023, il est essentiel de connaître certains renseignements. Cela est d’autant important pour les Montréalais dans un contexte où de nombreux projets de condos à Montréal sont en cours de construction.

Des hausses de taux d’intérêt à venir

Plusieurs fois au cours de l’année 2022, la Banque du Canada a haussé son taux directeur. Une prochaine augmentation surviendra le 7 décembre prochain et rien ne garantit que ce soit la dernière pour plusieurs mois à venir. Ces hausses consécutives influencent les taux d’intérêt et réduisent la capacité d’emprunt des particuliers. Les prix risquent alors de demeurer élevés pour encore plusieurs mois sauf si l’inflation baisse autour de 2%.

Baisse des ventes en 2022

Comme une réaction en chaîne, la baisse de la capacité d’emprunt des ménages a entraîné la chute des ventes des biens immobiliers. De façon particulière, les ventes d’immeubles d’habitation ainsi que celles des copropriétés de condos ont baissé de 34% durant cette période. Quant aux ventes de maisons unifamiliales, elles ont baissé de 18%.

Relative stabilité des prix

Le paradoxe est que bien que les ventes aient chuté énormément, les prix de vente des biens demeurent relativement stables. Dans certaines villes, les prix médians ont connu de légères hausses. Par exemple au cours du mois de septembre 2022 à Montréal, cette augmentation a été de 1% pour les immeubles à logements, de 4% pour les copropriétés et de 6% en ce qui concerne les maisons unifamiliales. Quoiqu’il en soit, il s’agit là d’une relative stabilité des prix sur un marché où la demande est moins forte que l’offre.

Possible chute des prix en 2023

En 2023, plusieurs signaux semblent indiquer que les prix sur les marchés de l'immobilier canadien et québécois chuteront. Une telle prévision est faite par le Mouvement Desjardins. Cela ne signifie pas pour autant que les ménages auront plus facilement accès au marché. En effet, les taux d’intérêt bancaires ne risquent pas de baisser bientôt, si on en croit le Gouverneur de la Banque du Canada.

Acheter un condo au lieu d’une maison au Québec

Au Québec, l’offre des condos est très importante. Montréal est la ville qui se taille la plus grande part de projets de condominiums. Toutefois, l’urbanisation croissante du Québec a fait naître plusieurs immeubles de condos dans les petites villes de la province. De nombreux ménages optent pour ce type de projet immobilier en raison de la multitude d’avantages qu’il présente.

L’aspect financier

Sur le plan financier, les projets de condos présentent de nombreux avantages notamment :

une faible mise de fonds puisque le bien immobilier n’existe pas encore ;

de faibles frais d’entretien du condo, comparativement à ceux d’une maison. Pour une année, il faut prévoir entre 1% et 3% du prix d’achat d’une maison pour son entretien

des frais de prévoyance fixés selon le nombre et la taille des unités dans l’immeuble.

Par ailleurs, il faut noter que pour un primo-investisseur immobilier, l’acquisition d’un condo est l’occasion de devenir propriétaire d’un bien sans s’endetter lourdement. D’ailleurs, la capacité financière de nombreux jeunes professionnels ne permet pas à ces derniers d’obtenir un prêt hypothécaire pour acquérir une maison.

La simplicité

Il existe une importante flexibilité relative à la gestion d’un condo. En effet, il n’est pas nécessaire de faire l’entretien d’une cour ou d’un jardin. Et en ce qui concerne l’entretien des espaces communs, les responsabilités sont très faibles. Cette simplicité de gestion est accrue lorsqu’il s’agit d’un immeuble neuf.

Accessibilité

À la différence d’une maison unifamiliale, le condo est un logement qui est peu coûteux et qui en plus ne nécessite pas trop de dépenses en entretien. Dès lors, c'est un bien immobilier très accessible pour les ménages et les jeunes professionnels. Il est encore plus accessible lorsqu'il est situé en banlieue.

Comment acheter un condo neuf et économiser?

Pour acquérir un condo sans trop dépenser, il faut procéder comme ainsi:

· planifier minutieusement ses finances afin de connaître sa propre capacité à acheter un tel bien;

· acquérir le condo sur plan;

· obtenir une aide municipal;

· bien choisir l’emplacement;

· évaluer et comparer les offres des promoteurs immobiliers;

· acheter au bon moment notamment lorsque la demande est faible et que l’offre est croissante.

Afin de suivre ces étapes en toute souplesse, il est recommandé de se tourner vers des professionnels de l’immobilier comme ceux de chez Vistoo.

Conclusion

Le marché des condos au Québec présente toujours des occasions avantageuses et en plus, il tend vers une stabilité des prix en 2023.