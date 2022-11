Les billets pour les Jeux olympiques de Paris bientôt disponibles

Les spectateurs de partout dans le monde, incluant les Canadiens, pourront se procurer des billets sur une plateforme digitale pour assister aux différentes disciplines des Jeux olympiques de Paris 2024, mais il faudra faire vite.

La chance devra être de mise pour réussir à mettre la main sur un billet lors de la première phase, puisque selon les organisateurs de Paris 2024, un demi-million de personnes voudront s’en procurer. Le coût sera d’environ 70 $ et il sera possible de s’enregistrer sur la plateforme dès jeudi à l’adresse https://tickets.paris2024.org. Ceux assez rapides pour y accéder auront par la suite une période de 48 heures entre le 15 février et le 15 mars 2023 pour faire l’achat.

Cette première phase se terminera le 31 janvier, tandis qu’une deuxième s’ouvrira en mars pour pouvoir assister aux cérémonies d’ouverture et de fermeture ainsi que la finale du 100 mètres en athlétisme.

Les billets pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 seront en vente à l’automne 2023.